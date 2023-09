Réigiúin Arid a Athrú go Doirteal Carbóin: Cur Chuige Úr chun Aghaidh a thabhairt ar Athrú Aeráide

I bpáipéar tuairime a foilsíodh le déanaí in Trends in Plant Science, molann foireann eolaithe plandaí faoi stiúir Heribert Hirt ó Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta King Abdullah modh ceannródaíoch chun dé-ocsaíd charbóin a fhorlámhú agus chun dul i ngleic le hathrú aeráide. Molann na taighdeoirí réigiúin arid a chlaochlú go linnte carbóin, gan cur isteach ar riachtanais talmhaíochta ná ar tháirgeadh bia.

Agus leibhéil dé-ocsaíd charbóin ag baint leis an leibhéal is airde le 2 mhilliún bliain, tá an phráinn le teacht ar réitigh níos faide ná laghdú astuithe. Cuireann teochtaí ardaithe, oighearchlúid ag leá, leibhéil na farraige ag ardú, agus patrúin aimsire foircneacha bunsraitheanna na sibhialtachta daonna i mbaol. Tá sé ríthábhachtach CO2 atá san atmaisféar cheana féin a ghabháil agus a stóráil, agus meastar gur straitéis a bhfuil gealladh fúthu an athfhoraoisiú. Mar sin féin, is minic a thagann sé salach ar riachtanais talmhaíochta.

Molann na taighdeoirí fásaigh a athghlasú trí fheidhmeanna éiceachórais a athchóiriú agus forlámhú carbóin a chur chun cinn mar an straitéis is fearr. Trí chomhcheangail idéalacha de phlandaí, de mhiocróib ithreach, agus den chineál ithreach a innealtóireacht, is féidir le héiceachórais arid éabhlóidiú ina gcórais gabhála carbóin éifeachtacha le sláinte ithreach feabhsaithe, éifeachtúlacht fótaisintéise feabhsaithe, agus bithmhais fréimhe níos mó. Is é an buntáiste a bhaineann le réigiúin arid a fháil ar ais ná nach mbíonn siad in iomaíocht le tailte a úsáidtear sa talmhaíocht agus i dtáirgeadh bia.

Clúdaíonn réigiúin arid thart ar aon trian de dhromchla talún an Domhain. Cé gur gnách gur beag fásra a bhíonn sna ceantair seo mar gheall ar ghanntanas uisce, tá plandaí áirithe tar éis oiriúnú chun maireachtáil faoi na coinníollacha crua seo. Úsáideann cuid acu modhanna uathúla fótaisintéise, tá córais fréamhacha speisialaithe ag cuid eile, agus táirgeann cúpla oxalates is féidir a thiontú go huisce le linn triomaigh.

Aibhsíonn na taighdeoirí an cosán oxalate-carbónáit mar mheicníocht ríthábhachtach chun tailte arid a athrú ina linnte carbóin. Itheann miocróib ithreach oxalates mar a bpríomhfhoinse carbóin, ag scaoileadh móilíní carbónáit isteach san ithir. In ithreacha saibhir cailciam agus alcaileach, imoibríonn na móilíní seo le cailciam chun taiscí cobhsaí carbónáit chailciam a fhoirmiú. Tríd an bpróiseas bithgheoiceimiceach seo, is féidir timpeall ceann amháin as gach sé adamh déag atá fosaithe go fótaisintéiseach a fhorlámhú go carbónáití.

Chun an claochlú seo a thionscnamh, molann na taighdeoirí go gcruthófaí “oileáin thorthúlachta” – pócaí beaga de ghnáthóg athbheochana inar féidir le plandaí agus miocróib fás agus scaipeadh de réir a chéile, ag clúdach an tírdhreacha ar fad ar deireadh le fásra.

Cé go bhfuil acmhainneacht an mhodha seo geallta, tá dúshláin le sárú. D'fhéadfadh fás plandaí níos moille i gcoinníollacha arid teorainn a chur le luas an leithlisithe carbóin. Ina theannta sin, braitheann glacadh agus éifeachtúlacht an chur chuige seo ar thiomantas agus ar thacaíocht na dtíortha a bhfuil réigiúin éirimiúla iontu.

Ní hamháin go bhféadfadh athghlasú tailte arid méideanna ollmhóra carbóin a fhorlámhú ach freisin éiceachórais a athbhunú agus beatha a thabhairt isteach i gcuid de na háiteanna is neamhní ar domhan. Agus an pobal domhanda ag cuardach réitigh éifeachtacha ar an ngéarchéim aeráide, cuireann an cur chuige nuálaíoch seo gathanna dóchais agus féidearthachta ar fáil do thodhchaí inbhuanaithe.

Foinsí:

– Páipéar tuairime: Treochtaí in Eolaíocht Plandaí, Hirt et al. (2022)