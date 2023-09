Coirceoga Log: Tithe a Sholáthar do Bheacha ar Champais Éireannacha

Tá Mick Verspuij, foraoiseoir oilte, tar éis a bheith gnóthach ag coinneáil súil ar réamhaisnéisí na haimsire le haghaidh gálaí comhrianta in Éirinn. A chúis? Athchuireann sé crainn ghaoithe ina gcoirceoga adhmaid, a fheidhmíonn mar thithe do bheacha a bhíonn ag snámh. Tá an-tóir ar na coirceoga adhmaid seo ar fud na tíre, agus beagnach 500 acu suiteáilte go dtí seo.

Le déanaí, thug Ollscoil na Gaillimhe cuireadh do Verspuij bothán adhmaid a shuiteáil ar a gcampas. Tá an coirceog seo, déanta as péine Albanach agus feistithe le hata giolcach uisce le haghaidh cosanta, tar éis suim shuntasach a mhealladh. Is é an chéad choirceog adhmaid é ar champas tríú leibhéal in Éirinn agus choimisiúnaigh an tOllamh Grace McCormack ó Roinn na zó-eolaíochta na hollscoile é mar chuid de rian bithéagsúlachta an choláiste.

Tá an tOllamh McCormack agus a comhghleacaithe i mbun taighde fairsing ar an bheach dhubh dhúchasach nó ar an bheach mheala fhiáine Éireannach i gcomhar le Cumann Beacha Meala na hÉireann agus Cónaidhm Bheachairí na hÉireann. Is cúis imní é hibridiú beacha neamhdhúchasacha le beacha meala fiáine na hÉireann, rud a fhágann go bhfuil glaonna ar chosc iomlán ar allmhairí. Soláthróidh taighde an Ollaimh McCormack fianaise eolaíoch chun a chinneadh an bhfuil gá le cosc ​​den sórt sin.

Tá na coirceoga lomáin déanta ag Verspuij inslithe go maith agus brataithe le propolis ag an choilíneacht bheach, ag soláthar cosanta ar víris, fungais agus baictéir. Cé gur speicis fhiáine Éireannacha a choilíníonn na coirceoga lomán den chuid is mó, fuarthas beacha iompórtáilte freisin i gcásanna áirithe, a mbaineann Verspuij banríon as an speiceas dúchasach agus a thagann ina n-áit. Braitheann áitíocht coirceog adhmaid ar fhachtóirí éagsúla, lena n-áirítear suíomh, cóngaracht do choilíneachtaí eile, agus coinníollacha aimsire.

Dar le Verspuij, níorbh bhliain mhaith í an bhliain seo do bheacha in Inis Eoghain, agus níor breathnaíodh ach 12 sceach gheal i gcomparáid le 130 an bhliain roimhe sin. Creideann an tOllamh McCormack agus a foireann go bhféadfadh an aimsir a bheith mar fhachtóir a chuireann leis. Tá beacha íogair d’athrú aeráide, agus d’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag drochaimsir an tsamhraidh seo ar a n-iompraíocht.

Tháinig méadú ar an spéis a bhí ag Verspuij sna beacha nuair a bhog sé isteach san fheirmeoireacht orgánach agus chláraigh sé ar chúrsa beachaireachta. Thosaigh sé ag tógáil coirceoga adhmaid in 2017, ag tarraingt ar a chúlra san fhoraoiseacht agus i máinliacht crann. Tá dearaí éagsúla déanta ag Verspuij de choirceoga adhmaid, lena n-áirítear cinn atá ceangailte le crainn agus coirceoga adhmaid ardaithe ar na cosa.

Cé gur beart sealadach é na coirceoga lomán, tá súil ag Verspuij go n-ardóidh siad feasacht ar an tábhacht a bhaineann le bainistíocht coillearnaí agus tírdhreacha. Le níos mó coillearnaí, bheadh ​​níos lú coirceoga lomán riachtanach mar go mbeadh suíomhanna neadaithe nádúrtha ar fáil do na beacha.

