Struchtúir Próitéine a Thuar: Déanann AlphaFold DeepMind Fionnachtain Drugaí a Réabhlóidiú

Tar éis scaoileadh úrnua AlphaFold, córas AI a d’fhorbair DeepMind, in 2016, tháinig an leagan is déanaí, AlphaFold 2, debuted in 2020. Mar sin féin, níor stop nuálaíocht DeepMind ansin. Inniu, d’fhógair DeepMind go scaoilfí an comharba ar AlphaFold 2, a bhfuil cumais nua agus feabhsaithe ann a d’fhéadfadh fionnachtain drugaí a réabhlóidiú.

Tá an cumas ag an scaoileadh AlphaFold is déanaí tuar a ghiniúint le haghaidh beagnach gach móilín sa Bhanc Sonraí Próitéin, an bunachar sonraí rochtana oscailte is mó ar domhan de mhóilíní bitheolaíocha. Tá Isomorphic Labs, seach-chuideachta de chuid DeepMind a dhíríonn ar fhionnachtain drugaí, ag baint úsáide as an tsamhail ardleibhéil seo cheana féin chun cabhrú le dearadh drugaí teiripeacha. Trí shaintréithe a dhéanamh ar struchtúir mhóilíneacha éagsúla atá ríthábhachtach do chóireáil galair, tá sé mar aidhm ag an tsamhail nua AlphaFold dlús a chur le forbairt drugaí nua agus éifeachtacha.

Is é an rud a chuireann an AlphaFold nua óna chéile ná a raon feidhme leathnaithe níos faide ná tuar próitéine. Maíonn DeepMind gur féidir leis an tsamhail seo struchtúir ligands a thuar go cruinn, ar móilíní iad a cheanglaíonn próitéiní gabhdóirí agus a chothaíonn athruithe sa chumarsáid cheallacha. Ina theannta sin, is féidir leis struchtúir aigéid núicléacha a thuar, ina bhfuil faisnéis ghéiniteach ríthábhachtach, agus modhnuithe iar-aistrithe, a bhaineann le hathruithe ceimiceacha a tharlaíonn tar éis cruthú próitéine.

Tá sé ríthábhachtach struchtúir phróitéin-ligand a thuar maidir le teacht ar dhrugaí, mar cuireann sé ar chumas eolaithe móilíní a d’fhéadfadh a bheith cumhachtach a aithint agus a dhearadh a bhfuil airíonna teiripeacha acu. Go traidisiúnta, bíonn taighdeoirí cógaisíochta ag brath ar mhodhanna duganna, a bhaineann le ionsamhlú a dhéanamh ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn próitéiní agus ligands. Éilíonn na modhanna seo struchtúir tagartha próitéine agus suíomhanna ceangailteacha molta do na ligands. Mar sin féin, leis an AlphaFold is déanaí, cuirtear deireadh leis an ngá atá le struchtúr próitéin tagartha nó seasamh molta. Is féidir leis an tsamhail struchtúir próitéiní nach bhfuil tréithrithe go forleathan a thuar agus a n-idirghníomhaíochtaí le móilíní eile a insamhlú. Sáraíonn an leibhéal seo de shamhaltú cumais na modhanna dugála reatha.

Leagann DeepMind béim go léiríonn a múnla is déanaí dul chun cinn suntasach maidir le ceangal antasubstainte a thuar, réimse ríthábhachtach le haghaidh fionnachtain drugaí. Tá an cumas atá ag AI ár dtuiscint ar an innealra móilíneach casta laistigh den chorp daonna a fheabhsú léirithe go soiléir ag feidhmíocht iontach an AlphaFold nua.

In ainneoin a chumais shuntasacha, níl an AlphaFold is déanaí foirfe. I bpáipéar bán mionsonraithe, admhaíonn taighdeoirí DeepMind agus Isomorphic Labs go bhfuil teorainneacha ag an gcóras agus iad ag tuar struchtúir na móilíní RNA. Tá ról ríthábhachtach ag móilíní RNA maidir leis na treoracha maidir le sintéis próitéin a iompar sa chorp. Mar sin féin, is léir go bhfuil an dá Saotharlann DeepMind agus Isomorphic ag obair go gníomhach chun aghaidh a thabhairt ar an teorannú seo agus a gcuid córas AI a fheabhsú tuilleadh.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é AlphaFold?

A: Is córas AI é AlphaFold arna fhorbairt ag DeepMind a thuar go cruinn struchtúir próitéine i gcorp an duine.

C: Conas a chuidíonn AlphaFold le fionnachtain drugaí?

A: Trí struchtúir próitéine agus idirghníomhaíochtaí le ligands a thuar go cruinn, cabhraíonn AlphaFold le móilíní nua a aithint agus a dhearadh do dhrugaí féideartha.

C: Cad iad na ligands?

A: Is móilíní iad ligands a cheanglaíonn próitéiní gabhdóirí agus a mbíonn tionchar acu ar chumarsáid cheallacha.

C: Cad iad aigéid núicléacha?

A: Is móilíní iad aigéid núicléacha ina bhfuil faisnéis ghéiniteach ríthábhachtach do phróisis bhitheolaíocha éagsúla.

C: Conas atá AlphaFold difriúil ó mhodhanna Á?

A: Is féidir le AlphaFold struchtúir próitéine a thuar gan gá le struchtúr tagartha nó le seasaimh cheangailteach molta, rud a sháraíonn cumais na modhanna seolta atá ann faoi láthair.

C: Cad é an teorainn reatha AlphaFold?

A: Tá dúshláin fós le sárú ag AlphaFold maidir le struchtúir na móilíní RNA a thuar go cruinn, a bhfuil ról ríthábhachtach acu i sintéis próitéine.