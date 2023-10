An Fhianaise is doimhne ar thuaradh sceireacha coiréil a aimsíodh san Aigéan Indiach

Tá fionnachtain úrnua déanta ag eolaithe san Aigéan Indiach, ag nochtadh an fhianaise is doimhne ar thuaradh sceireacha coiréil a taifeadadh riamh. Tá an fhianaise seo, a fuarthas ag doimhneachtaí os cionn 90 méadar, suntasach mar go léiríonn sé déine an damáiste atá á dhéanamh do sceireacha coiréil, atá riachtanach do shláinte éiceachóras an aigéin.

Foilsithe i Nature Communications, fuair staidéar a rinne taighdeoirí ó Ollscoil Plymouth amach go bhfuil tuaradh fairsing tar éis tuartha go forleathan i réimsí sceireacha coiréil atá suite níos mó ná 90 méadar faoi dhromchla an Aigéin Indiaigh, agus bhí suas le 80 faoin gcéad de na sceireacha buailte i réigiúin áirithe. . Is féidir an damáiste seo a chur i leith ardú 30 faoin gcéad ar theocht na farraige san Aigéan Indiach.

Tá na torthaí iontasacha ag teacht salach ar an gcreideamh roimhe seo go raibh coiréil níos doimhne níos athléimní i leith téamh aigéin. Chuir an Dr. Phil Hosegood, príomhthaighdeoir an staidéir, a ionadh in iúl, ag rá, “Is dócha go mbeidh sceireacha ag doimhneachtaí cosúla ar fud an domhain i mbaol ó athruithe aeráide comhchosúla.”

Bhain na taighdeoirí úsáid as róbait faoi uisce agus as sonraí aigéaneolaíochta a ghin saitilít le linn a gcuid staidéir ar an Aigéan Indiach Láir. Le linn cúrsála taighde i mí na Samhna 2019, chonaic siad na chéad chomharthaí de thuaradh coiréil i sceireacha níos doimhne ag baint úsáide as feithiclí faoi uisce a oibrítear go cianda agus a raibh ceamaraí feistithe orthu. Rinneadh an tuaradh seo mar gheall ar dhoimhniú an teirmeaiclín, ciseal ina n-athraíonn an teocht go tapa le doimhneacht, atá nasctha le patrúin aeráide réigiúnacha cosúil le El Nino, a threisíonn an ghéarchéim aeráide tuilleadh.

Cé go bhfuil comharthaí téarnaimh léirithe ag codanna áirithe den sceir atá buailte idir 2020 agus 2022, leagann eolaithe béim ar an bpráinn atá le hiarrachtaí méadaithe monatóireachta san aigéan domhain. Nochtar go bhfuil coiréil mesafótacha, a rabhthas ag súil leo mar chúiteamh ar an damáiste do choiréil uisce éadomhain, leochaileach freisin.

Le fiche nó tríocha bliain anuas, tá méadú suntasach tagtha ar théamh aigéin san Aigéan Indiach trópaiceach, le méadú ar an meán ar Teocht Dromchla na Mara (SST) de thart ar 1 céim Celsius ó 1951 go 2015, de réir sonraí rialtas Indiach. Tá an téamh seo ag tarlú ag ráta 0.15 céim Celsius in aghaidh na deich mbliana.

Cuireann an fionnachtain seo béim ar an ngá atá le gníomhaíocht láithreach chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide agus chun sceireacha coiréil a chosaint ar fud an domhain. Ba cheart iarrachtaí monatóireachta a mhéadú chun méid an damáiste a thuiscint agus chun straitéisí éifeachtacha caomhnaithe a fhorbairt do na héiceachórais leochaileacha sin.

Foinsí:

– Cumarsáid Dúlra (Staidéar)

– Ollscoil Plymouth (Institiúid Taighde)

– Sonraí Rialtas na hIndia