An Fhianaise is doimhne atá ar eolas faoi thuaradh sceir choiréil a aimsíodh san Aigéan Indiach

Léirigh staidéar nua a rinne eolaithe ó Ollscoil Plymouth an fhianaise is doimhne ar thuar coiréil ar sceir choiréil atá beagnach 300 troigh faoi dhromchla an Aigéin Indiaigh. Tarlaíonn tuaradh coiréil nuair a chuireann strusanna ar nós athruithe teochta, cothaithigh nó solas faoi deara coiréil chun na algaí zooxanthellae atá ina gcónaí ina bhfíocháin a dhíbirt, rud a fhágann go n-iompaíonn siad bán. Is é an chúis is coitianta le tuaradh coiréil ná teochtaí aigéin a théamh mar gheall ar athrú aeráide.

Ceapadh roimhe seo go raibh éiceachórais choiréil mhiseafótacha, a bhfuil cónaí orthu in uiscí níos doimhne agus níos fuaire, ina tearmann do sceireacha uisce éadomhain. Mar sin féin, fuair an staidéar nascacht theoranta idir na héiceachórais seo agus coiréil éadomhain, rud a léirigh an gá atá le tuiscint a fháil ar a so-ghabhálacht i leith na n-aigéan a théamh. Cuireadh an t-imeacht tuaradh san Aigéan Indiach Láir i leith dépholach an Aigéin Indiaigh, rud a d'eascair méadú 30% ar theocht na farraige agus a ndearna damáiste do 80% de na sceireacha coiréil ag doimhneachtaí a chreidtear a bheith athléimneach ó thaobh téamh.

Chuir an Dr Philip Hosegood, comhúdar an staidéir, iontas ar na torthaí, ag rá gur measadh go raibh coiréil níos doimhne athléimneach i gcoinne téamh aigéin mar gheall ar na huiscí níos fuaire ina gcónaíonn siad. Léiríonn an staidéar seo, áfach, go bhfuil sceireacha níos doimhne i mbaol ó athrú aeráide freisin.

Foilsíodh an staidéar, dar teideal “Tuaradh coiréil mesafótach a bhaineann le hathruithe ar dhoimhneacht na teirmeacline,” san iris Nature Communications. Tá taighdeoirí ó Ollscoil Plymouth i mbun staidéir san Aigéan Indiach Láir le breis agus deich mbliana anuas. Le linn a dturas taighde, úsáideann siad teaglaim de shonraí a ghintear le satailíte, monatóireacht in situ, agus róbait faoi uisce chun faisnéis a bhailiú faoi aigéaneolaíocht agus bithéagsúlacht an réigiúin.

D'aimsigh na taighdeoirí fianaise ar dhamáiste coiréil le linn turas mara taighde i mí na Samhna 2019. Ghlac feithiclí faoi uisce a oibríodh go cianda le ceamaraí monatóireachta íomhánna de choiréil tuartha, agus níor léirigh sceireacha uisce éadomhain aon chomharthaí tuaradh. Léirigh anailís bhreise ar shonraí a bailíodh le linn an chúrsála, chomh maith le faisnéis satailíte faoi theocht an aigéin, gur dhoimhniú an teirmeaiclín ba chúis leis an tuaradh, rud is cúis le hathrú aeráide a mhéadaíonn timthriallta nádúrtha athraitheacha.

Leagann an staidéar béim ar leochaileacht na n-éiceachóras coiréil méiseafótach do strus teirmeach agus leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé monatóireacht a dhéanamh ar ghrinneall na farraige domhain aigéin. Léiríonn aisghabháil codanna móra den sceir ó tharla an tuaradh go bhfuil an poitéinseal ag coiréil mheiseafótacha téarnamh ach ardaíonn sé imní freisin faoin tionchar a bheidh ag imeachtaí tuaradh sa todhchaí ar bhásmhaireacht choiréil agus ar chaillteanas bithéagsúlachta.

Bhain na taighdeoirí de thátal as go bhfuil sé ríthábhachtach ár dtuiscint ar thionchair athrú aeráide ar choiréil dhomhainuisce a leathnú, toisc nach bhfuil mórán staidéir déanta ar na héiceachórais sin go fóill. Tá comhthionchar El Niño agus Dipole san Aigéan Indiach ag déanamh níos measa ar na tionchair a bhraithtear sa réigiún, ag cur béime ar an ngá atá le tuilleadh taighde agus iarrachtaí caomhnaithe chun na gnáthóga ríthábhachtacha seo a chosaint.

