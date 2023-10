An Damhsa Coimpléascach Idir Néarchóras agus Córais Imdhíonachta: Léargais ón Ais Néar-imdhíonta

In ainneoin gur aonáin ar leith iad, tá caidreamh idirspleách casta idir na córais néarógacha agus imdhíonachta. Tá ról ríthábhachtach ag an rince casta seo idir an dá chóras, ar a dtugtar an ais néar-imdhíonachta, maidir le próisis fiseolaíocha éagsúla a chur ar bun san inchinn, sa chraiceann agus sa chonair gastrointestinal. Chuir an chumarsáid idir cealla sna córais seo spéis in eolaithe ar nós Isaac Chiu, imdhíonbhitheolaí i Scoil Leighis Harvard.

Tá taighde Chiu tar éis díriú ar na hidirghníomhaíochtaí casta idir cealla T, microglia, agus baictéir a nochtadh i gcomhthéacs néar-mheathlaithe, ionfhabhtuithe craiceann baictéaracha, agus ionfhabhtuithe miocróbacha amhail meiningíteas, anthracs, agus colitis. Tá a thorthaí tar éis solas a chaitheamh ar mheicníochtaí núíosacha pian agus athlasadh, ag nochtadh ról na néaróin, na gceall imdhíonachta agus na miocrób sna próisis seo.

Tá dlúthbhaint ag an bpian leis an gcóras imdhíonachta, cumas bunúsach an chomhlachta chun contúirt a bhrath. Idirghníomhaíonn néaróin Nociceptor, atá freagrach as pian a idirghabháil, le cealla imdhíonachta trí crosstalk déthreo. Táirgeann cealla imdhíonachta substaintí a d'fhéadfadh tionchar díreach a bheith acu ar na nerves, rud a fhágann go bhfuil siad níos íogaire do phian. Ina dhiaidh sin, stórálann nociceptors neuropeptides ar féidir le cealla imdhíonachta a mhothú, ag cur isteach ar a n-iompraíocht.

Dhírigh foireann taighde Chiu ar neuropeptides cosúil le peptide géine calcitonin (CGRP) agus a n-idirghníomhaíocht le cealla imdhíonachta, go háirithe macrophages, neutrophils, monocytes, cealla T, agus cealla B. Fuair ​​​​an fhoireann amach go bhféadfadh idirghníomhaíochtaí idir na neuropeptides seo agus gabhdóirí cealla imdhíonachta tionchar a imirt ar tháirgeadh cítocine, polarú macrophage, earcaíocht neodrófail, agus freagraí cealla T. Imríonn na neuropeptides seo róil chumhachtacha rialála maidir le díolúine.

I gcomhthéacs na n-ionfhabhtuithe miocróbacha, fuair foireann Chiu léargais iontacha ar an gcaoi ar féidir le baictéir snáithíní pian a fhuadach. Mar shampla, i meiningíteas de bharr Streptococcus pneumoniae agus Streptococcus agalactiae, gníomhaíonn na pataiginí seo néaróin nociceptor trí thocsain a fhoirmíonn pore ar a dtugtar pneumolysin. Is é an toradh a bhíonn ar an ngníomh seo ná táirgeadh CGRP, rud a chuireann bac ar tháirgeadh cítocíní cosanta trí mhacrophages, rud a ligeann do na baictéir maireachtáil agus ionradh a dhéanamh ar an inchinn ar bhealach níos éasca.

Trína gcuid taighde, bhí Chiu agus a fhoireann in ann an ais néar-imdhíonachta a ionramháil i múnlaí ainmhithe chun cur le cumas an chórais imdhíonachta chun ionfhabhtuithe baictéaracha cosúil le meiningíteas a chomhrac. Trí dhíriú ar idirghníomhaíochtaí móilíneacha sonracha agus úsáid a bhaint as cineálacha cur chuige in vivo agus in vitro, tá léargais faighte acu ar an idirghníomhú casta idir néaróin, cealla imdhíonachta, agus miocróib.

Tá impleachtaí suntasacha ag an taighde seo do straitéisí teiripeacha. Trí dhíriú ar bhealaí pian, mar shampla bac a chur ar CGRP, d'fhéadfadh go bhféadfaí freagairtí imdhíonachta a fheabhsú i gcoinne ionfhabhtuithe. Osclaíonn tuiscint ar an ais néar-imdhíonachta réimse iomlán nua féidearthachtaí chun galair agus ionfhabhtuithe éagsúla a chóireáil.

Foinsí: An tEolaí, Leabharlann Ar Líne Wiley, Imdhíoneolaíocht Léirmheasanna Dúlra, An Institiúid Náisiúnta um Thaighde Fiaclóireachta agus Fiaclóireachta