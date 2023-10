Samhlacha Aigéin Réigiúnacha Tiomanta ag Sonraí atá Riachtanach don Phleanáil, Léiríonn Staidéar ar an Muir Rua

Le staidéar a rinne taighdeoirí in Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta an Rí Abdullah (KAUST) le déanaí, leagadh béim ar a thábhachtaí atá sé sonraí réigiúnacha míne a ionchorprú i múnlaí aigéin le haghaidh pleanáil chruinn agus cinnteoireacht. Dhírigh an staidéar ar réigiún na Mara Rua agus d’fhorbair sé an chéad atógáil stairiúil beacht ar chúrsaíocht na Mara Rua ag baint úsáide as samhail aigéin ardtaifigh.

Úsáideann samhlacha traidisiúnta aigéin dhomhanda greillí garbha agus ní féidir leo anailís chruinn a sholáthar ar fharraigí réigiúnacha níos lú. Tá impleachtaí suntasacha airgeadais agus eolaíocha ag an teorannú seo, toisc go mbíonn tionscail agus taighdeoirí ag brath ar shonraí domhanda nach bhfuil ag gabháil le saintréithe sonracha na n-uiscí réigiúnacha.

Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, chomhtháthaigh na taighdeoirí ag KAUST na sonraí satailíte agus aigéin in situ go léir a bhí ar fáil, ag ionchorprú batiméadracht fheabhsaithe agus ag baint úsáide as eangach spásúlachta ardtaifigh. Rinne siad mionchoigeartú freisin ar a gcuid paraiméadair samhail aigéin trí thurgnaimh fhairsinge íogaireachta. Ba é an toradh a bhí air ná cur chuige ríomh-éifeachtach ensemble a thug cuntas ar neamhchinnteachtaí agus a léirigh fisic na Mara Rua go cruinn.

Nocht athanailís na Mara Rua tréithe nua maidir le cúrsaíocht reatha, teocht, salandacht, agus iompar aigéanach nach raibh le feiceáil sna samhlacha domhanda. D’atáirgeadh go cruinn aimhrialtachtaí séasúracha, éagsúlachtaí idirbhliantúla sa tsalandacht, agus treochtaí teochta agus leibhéal na farraige. Go háirithe, d'aithin sé sruth iompair trí chiseal trí Chaolas Bab-al-Mandab sa samhradh, a samhlaíodh roimhe seo mar iompar dhá chiseal i múnlaí domhanda.

Léiríonn torthaí an staidéir seo an tábhacht a bhaineann le samhlacha agus tacair shonraí réigiúnacha cruinne a ghiniúint ag úsáid sonraí áitiúla le haghaidh cinnteoireachta, go háirithe maidir le meigefhorbairtí atá ar siúl i réigiún na Mara Rua. Leagann an staidéar béim ar an luach atá ag samhlacha réigiúnacha aigéin atá bunaithe ar shonraí chun ár dtuiscint agus ár dtuar ar phatrúin agus ar dhinimic réigiúnacha aeráide a fheabhsú.

Tá obair na foirne taighde foilsithe i Bulletin of the American Meteorological Society.

Sainmhínithe:

– Athanailís: An próiseas ina n-úsáidtear samhail uimhriúil chun tacar sonraí nua a ghiniúint de dhálaí aeráide san am a chuaigh thart trí na breathnuithe go léir atá ar fáil a chomhshamhlú sa tsamhail.

– Bataiméadracht: Tomhas doimhneacht an uisce sna haigéin, farraigí nó lochanna.

– Cur chuige Ensemble: Modh a chomhcheanglaíonn ionsamhlúcháin samhlacha iolracha chun léiriú níos láidre agus níos cruinne a sholáthar ar an gcóras a bhfuil staidéar á dhéanamh air.

