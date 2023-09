Nochtadh Rúndiamhra na Speiceas: Léargais Nua ó Fhaireacháin Bhithéagsúlachta

Tá staidéar le déanaí a rinne foireann idirnáisiúnta taighdeoirí tar éis léargas a thabhairt ar phatrúin flúirse speiceas ar fud na cruinne. Le breis agus céad bliain, tá eolaithe ag iarraidh a thuiscint cén fáth a bhfuil roinnt speiceas coitianta agus cuid eile annamh. Bhain an staidéar seo, a foilsíodh san iris Nature Ecology and Evolution, úsáid as sonraí ón tSaoráid Dhomhanda um Fhaisnéis ar Bhithéagsúlacht (GBIF) agus rinne sé anailís ar níos mó ná 1 billiún breathnóireacht speiceas ó 1900 go 2019.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go raibh éagsúlacht ag patrúin raidhse speiceas i measc grúpaí speiceas éagsúla. I gcás grúpaí dea-mhonatóireachta cosúil le héin, tháinig patrún comhsheasmhach chun cinn nuair a fuarthas go raibh an chuid is mó de na speicis neamhchoitianta ach nach raibh siad ró-choitianta, agus nach raibh ach cúpla speiceas an-choitianta. Mhol FW Preston an patrún seo, ar a dtugtar dáileadh domhanda flúirse speiceas (gSAD), den chéad uair i 1948.

I gcás grúpaí speiceas eile cosúil le feithidí, áfach, níor tógadh go páirteach an leathán d’fhlúirseacht speiceas mar gheall ar easpa sonraí. Leag an staidéar béim ar an tábhacht a bhaineann le monatóireacht bithéagsúlachta chun flúirse speiceas a bhrath agus chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-athraíonn siad le himeacht ama.

Bhí úsáid bhunachar sonraí GBIF, a thiomsaíonn sonraí ó eolaithe gairmiúla agus saoránach ar fud an domhain, ina acmhainn luachmhar don taighde seo. Chuir sé ar chumas na dtaighdeoirí breathnuithe speiceas ó 1900 go dtí an lá inniu a chur i gcomparáid agus patrúin aistrithe flúirse speiceas a bhreathnú de réir mar a bhí níos mó sonraí ar fáil.

Cé gur sholáthair an staidéar léargais luachmhara ar phatrúin flúirse speiceas, cuireadh béim ann freisin go bhfuil gá le níos mó sonraí chun an gSAD a thuiscint go hiomlán do gach grúpa speiceas. Mar shampla, cé gur aithníodh nach mór gach speiceas éan, tá gá fós le breathnú ar ghrúpaí eile ar nós feithidí agus ceifileapóid.

Tríd is tríd, leagann an staidéar seo béim ar an tábhacht a bhaineann le taighde agus monatóireacht bithéagsúlachta, chomh maith le ról na n-ardán comhroinnte sonraí mar GBIF chun ár dtuiscint ar phatrúin flúirse speiceas ar scála domhanda a chur chun cinn.

Foinsí:

– iris Nature Ecology and Evolution