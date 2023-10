Sracfhéachaint ar Dhomhan Enigmatach na Réaltraí Dorcha

Leanann ábhar dorcha, substaint mistéireach do-fheiceálach a dhéanann suas cuid shuntasach dár gcruinne, ag cur spéise ar réalteolaithe i gcónaí. Cé go bhfanann sé do-bhraite den chuid is mó, tugann samhlacha eolaíocha le fios gurb ionann ábhar dorcha agus 26% den chosmas, rud a sháraíonn an méid gnáth-ábhar atá le feiceáil againn.

Agus iad ag iarraidh rúin na cruinne a thuiscint, tá réalteolaithe tar éis teacht ar réaltraí a bhfuil a gcomhdhéanamh ina ábhar dorcha den chuid is mó. Fionnachtain amháin den sórt sin ab ea an Réaltra Ultra-Idirleata 44 Dragonfly (UDG) in 2016. In ainneoin a mais a bheith inchomparáide lenár mBealach Bó Finne, ba é an easpa réaltaí geala agus an struchtúr réaltrach tipiciúil ba chúis le ceannas an ábhair dhorcha laistigh den réaltra enigmatic seo.

Tháinig eolaithe ar “réaltaí gar-dorcha” freisin, nach bhfuil iontu ach an dorchadas iomlán. Tá lonrachas teoranta ag na réaltraí seo agus tá cuid mhaith ábhar dorcha iontu. I nochtadh úrnua, seans gur aithin taighdeoirí le déanaí an réaltra is gaire dorcha go dtí seo.

Tugtar an réaltra “Nube” air, agus meastar go bhfuil an corp neamhaí seo thart ar 10 billiún bliain d’aois. Tháinig a fhionnachtain mar gheall ar anailís ar shonraí a bhailigh an IAC Stripe 82 Legacy Project, a dhírigh ar réigiún sonrach den spéir a íomháigh Teileascóp SDSS. Is é an rud a chuireann Nube óna chéile ná a leathmhais iontach de 22,500 solasbhliain, trí huaire níos mó ná an meán UDG.

Ina theannta sin, taispeánann an réaltra Nube leibhéal thar a bheith íseal d'astuithe optúla, rud a fhágann nach bhfuil ach gile dromchla de 26.75 mag/arcsec2 ann. Chun é sin a chur i bpeirspictíocht, tá gile dromchla deich n-uaire níos gile ag UDGanna rialta, a mheastar cheana féin i measc na réaltraí is lú sa chruinne inbhraite. Go deimhin, breathnaítear ar réada domhain-spéir os cionn 22 mag/soic mar rud lag, le spéir iomlán dorcha ag tomhas gile dromchla 21.8 mag/soic.

Agus mais réaltach de thart ar 390 milliún uair níos mó ná ár nGrian againn, tá Nube ag dul i laige i gcomparáid le gealtacht Bhealach na Bó Finne. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil ach 1% chomh mór de na réaltaí is atá inár réaltra baile sna UDGanna tipiciúla, rud a fhágann go bhfuil comparáid a dhéanamh idir an dá chineál réaltraí rud éigin éagórach.

Tá fionnachtain an réaltra Nube tar éis plé iontach a spreagadh i measc eolaithe maidir lena bhunús agus a airíonna uathúla. An toradh ar a fhoirmiú é a nádúr aisteach, nó ar tharla rud claochlaitheach níos déanaí? Tá ionchais spreagúla ag an todhchaí maidir le réiteach a fháil ar enigma na réaltraí dorcha seo.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad is ábhar dorcha ann?

A: Is cineál ábhar é ábhar dorcha nach astaíonn, a ionsú, ná a léiríonn solas, rud a fhágann go bhfuil sé dofheicthe agus dobhraite trí mheán traidisiúnta. Creidtear go ndéanann sé suas le thart ar 26% de na cruinne.

C: Cad is réaltra beagnach dorcha ann?

A: Tagraíonn réaltra atá beagnach dorcha do réaltra a bhfuil an luminosity teoranta aige agus a bhfuil méid suntasach ábhar dorcha ann. Níl na réaltraí seo go hiomlán dorcha ach tagann siad gar don sainmhíniú sin a chomhlíonadh.

Q: Conas a fuarthas an réaltra Nube?

A: Aithníodh réaltra Nube trí anailís a dhéanamh ar shonraí ó Thionscadal Legacy IAC Stripe 82. Dhírigh an tionscadal ar réigiún ar leith den spéir arna íomháú ag Teileascóp SDSS.

Q: Conas a dhéanann an réaltra Nube i gcomparáid leis an Bealach na Bó Finne?

A: Tá mais réaltach ag réaltra Nube thart ar 390 milliún uair níos mó ná ár nGrian, agus tá Bealach na Bó Finne thart ar 3,800 uair níos mó ollmhór. Mar sin féin, tá sé dúshlánach an dá rud a chur i gcomparáid ós rud é go bhfuil i bhfad níos lú réaltaí ag fiú na UDGanna tipiciúla ná Bealach na Bó Finne.

C: Cad a chiallaíonn fionnachtain réaltraí dorcha?

F: Ardaíonn fionnachtain réaltraí dorcha ceisteanna suimiúla faoi bhunús agus nádúr na gcorp neamhaí sin. Is díol spéise d’eolaithe cé acu ar tháinig a n-airíonna aisteacha chun cinn le linn an fhoirmithe nó an raibh siad mar thoradh ar imeachtaí claochlaitheacha níos déanaí.