Déanann Foireann Eolaithe Ceannródaíoch chun Ábhar Dorcha a Thuiscint le Fótón Dorcha

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe ó Ollscoil Adelaide, mar aon le foireann idirnáisiúnta taighdeoirí, maidir le rúndiamhra ábhar dorcha a réiteach, arb ionann é agus 84% ​​d’ábhar ábhar na cruinne. Díríodh ar cháithnín teoiriciúil ar a dtugtar an “fótón dorcha,” a d’fhéadfadh cabhrú leis an mbearna idir ábhar dorcha agus ábhar rialta a líonadh.

Tá ábhar dorcha, an tsubstaint do-ghlactha atá fós anaithnid den chuid is mó, bunaithe go daingean trí idirghníomhaíochtaí imtharraingthe. Mar sin féin, tá a nádúr cruinn fós ag seachaint fisiceoirí ar fud an domhain. Tá an hipitéis fótóin dorcha, a dhearbhaíonn go bhfuil cáithnín ollmhór ann a fheidhmíonn mar thairseach idir an earnáil dhorcha agus an t-ábhar rialta, tar éis tarraingt chun an enigma seo a thuiscint.

Mar a mhíníonn an tOllamh Anthony Thomas, Ollamh le Fisic Scothaosta in Ollscoil Adelaide, “Léiríonn ár gcuid oibre gur fearr an hipitéis fótóin dorcha ná an hipitéis mhúnla caighdeánach ag tábhacht 6.5 sigma, arb ionann é agus fianaise ar fhionnachtain cháithníní.” Tugann an fhionnachtain seo céim níos gaire dúinn chun tuiscint a fháil ar nádúr ábhar dorcha.

Tá ábhar dorcha i bhfad níos flúirseach ná gnáth-ábhar, le cúig oiread an mhéid atá i láthair sa chruinne. Measann fisiceoirí go bhfuil nochtadh níos mó faoi ábhar dorcha ar cheann de na dúshláin is mó ina réimse. Tá an poitéinseal ag an bhfótón dorcha, cáithnín hipitéiseach a bhaineann leis an earnáil fholaithe, feidhmiú mar iompróir fórsa le haghaidh ábhar dorcha.

Chun léargas a fháil ar ábhar dorcha, rinne an fhoireann eolaithe anailís ar na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag fótón dorcha ar thorthaí turgnamhacha ón bpróiseas scaipthe domhain neamhleaisteach. Is éard atá i gceist leis an bpróiseas seo ná staidéar a dhéanamh ar imbhuailtí cáithníní a luasghéaraíodh chuig fuinneamh an-ard. Trí scrúdú a dhéanamh ar fhotháirgí na n-imbhuailtí seo, is féidir le taighdeoirí faisnéis luachmhar a fháil faoi struchtúr an domhain fho-adamhach.

Bhain an fhoireann úsáid as creat anailíse domhanda um fheidhm dáilte parton Jefferson Lab Angular Momentum (JAM), agus modhnaíodh é chun cuntas a thabhairt ar an bhféidearthacht go mbeadh fótón dorcha ann. Léirigh a gcuid torthaí go bhfuil hipitéis an fhótóin dorcha níos fearr ná an hipitéis chaighdeánach samhail, ag soláthar fianaise go bhfuil an cáithnín seo ann.

Osclaíonn an taighde ceannródaíoch seo féidearthachtaí nua chun nádúr casta ábhar dorcha a fhiosrú. Ní hamháin go bhfuil sé ríthábhachtach ábhar dorcha a thuiscint chun rúndiamhra na cruinne a réiteach ach freisin chun ár n-eolas ar an bhfisic bhunúsach a chur chun cinn.

Foinse: Journal of High Energy Physics