Fótón Dorcha Aitheanta mar Iarrthóir Féideartha le haghaidh Ábhar Dorcha

Tugann anailís le déanaí a rinne taighdeoirí ag Ionad Sármhaitheasa an ARC um Fhisic Cháithníní Damhna Dorcha agus Ollscoil Adelaide le fios go bhféadfadh fótóin dhorcha a bheith mar nasc atá in easnamh chun nádúr an ábhair dhorcha a thuiscint. Is cáithníní hipitéiseacha iad na fótóin dhorcha a d’fhéadfadh feidhmiú mar dhroichead idir earnáil dorcha na gcáithníní agus ábhar rialta.

Is substaint mistéireach é ábhar dorcha a bhfuil éifeacht imtharraingteach aige ar ghnáth-ábhar, rud a fhágann go rothlaíonn réaltraí níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis agus solas ag lúbadh timpeall réada ollmhóra. Cé go bhfuil roinnt iarrthóirí ann ar ábhar dorcha, níorbh fhéidir leis an múnla caighdeánach d’fhisic na gcáithníní míniú cuimsitheach a thabhairt.

Scrúdaigh an fisiceoir Nicholas Hunt-Smith agus a fhoireann sonraí ó thurgnaimh imbhuailteora cáithníní agus fuarthas amach go raibh láithreacht na bhfótón dorcha ag teacht níos fearr leis na torthaí a breathnaíodh i gcomparáid leis an múnla caighdeánach. Le leibhéal muiníne de 6.5 sigma, meastar go bhfuil an seans ann nach míníonn fótóin dhorcha na breathnuithe thart ar aon i billiún.

Dhírigh na taighdeoirí ar an bpróiseas scaipthe domhain neamhleaisteach, atá ina bhealach scaipthe cáithníní tar éis imbhualadh ardfhuinnimh. Chuir siad san áireamh freisin an aimhrialtacht mhaighnéadach muon, a thomhaiseann an diall ar iompar an muon i réimse maighnéadach láidir ó thuar múnla caighdeánach.

Trí fhéidearthacht fótóin dorcha a thabhairt isteach, mhéadaigh an rogha dóibh mar iarrthóir, agus laghdaíodh an aimhrialtacht mhaighnéadach muon go suntasach. Tacaíonn na torthaí seo leis an hipitéis go bhféadfadh fótóin dorcha a bheith ina bhfianaise ar fhionnachtain cháithníní.

Cé go bhfuil gá le tuilleadh taighde agus deimhniú, tá súil ag an bhfoireann go spreagfaidh a gcuid torthaí taighdeoirí eile chun iniúchadh a dhéanamh ar fhótóin dhorcha a bheith ann agus ar a n-impleachtaí maidir le hábhar dorcha a thuiscint.

Foinse: Journal of High Energy Physics.