D'fhéadfadh Ábhar Dorcha Mistéireach Idirghníomhú le Gnáth-Ábhar Trí Fhótóin Dhorcha, Molann Anailís Nua

Tugann anailís le déanaí a rinne foireann idirnáisiúnta fisiceoirí míniú féideartha ar shonraí áirithe ó thurgnaimh scaipthe ardfhuinnimh. Molann na taighdeoirí go bhféadfadh fótóin dorcha, cáithníní hipitéiseach a bhaineann le hábhar dorcha, a bheith freagrach as na breathnuithe seo. Faigheann ábhar dorcha, arb ionann é agus thart ar 85% de mhais na cruinne, a ainm toisc nach n-idirghníomhaíonn sé le radaíocht leictreamaighnéadach.

Is cuid den earnáil dhorcha iad na fótóin dhorcha, cuid hipitéiseach den chruinne ina gcónaíonn an t-ábhar dorcha. D’fhéadfadh na cáithníní seo cúpláil go lag le gnáthábhar trí bhosón tomhsaire, ar a dtugtar an fótón dorcha, a mheascadh. D’fhéadfadh an cúpláil seo léargas a thabhairt ar nádúr an ábhair dhorcha agus ar a idirghníomhaíochtaí leis an gcuid eile den chruinne.

Nicholas Hunt-Smith agus a chomhghleacaithe in Ollscoil Adelaide, san Astráil a bhí i gceannas ar an anailís, agus foilsíodh é in Journal of High Energy Physics. Ina gcuid staidéir, rinne na taighdeoirí anailís dhomhanda ar chrómaidinimic chandamach ar shonraí scaipthe ardfhuinnimh laistigh de chreat Móiminteam Angular Jefferson Lab.

Tugann na torthaí le fios gur fearr samhail a chuimsíonn fótón dorcha ná hipitéis iomaíochta na Múnla Caighdeánach. Déantar suntas na tosaíochta seo a thomhas ag 6.5 diallas caighdeánach. Dhírigh an anailís ar thurgnaimh dhomhain scaipthe neamhleaisteach, ina mbíonn taiscéalaí ardfhuinnimh ag idirghníomhú le prótón, rud a d’fhág go gcinntítear dáileadh móiminteam na gcuarc laistigh den phrótón.

Cé gur mheas an fisiceoir teoiriciúil Tim Hobbs ó Saotharlann Náisiúnta Argonne an staidéar “spreagúil”, cuireann sé béim ar an ngá atá le tuilleadh taighde agus le cainníochtú éiginnteachta níos fearr. D'fhéadfadh turgnaimh eile, mar thurgnaimh leictreon-positron, léargais luachmhara a sholáthar freisin ar fhótóin dhorcha a bheith ann.

Osclaíonn an anailís seo deiseanna nua le staidéar a dhéanamh ar ábhar dorcha agus le solas a chur ar a nádúr mistéireach. Trí imscrúdú breise a dhéanamh ar airíonna agus ar idirghníomhaíochtaí na bhfótón dorcha, tá súil ag eolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar ról ábhar dorcha sa chruinne.

Foinsí:

– Airteagal foinseach: Phys.org “Teachtaire ón taobh dorcha: Féadfaidh ábhar dorcha idirghníomhú le gnáth-ábhar trí cháithnín hipitéiseach ar a dtugtar fótón dorcha.”

– Alt san irisleabhar: Journal of High Energy Physics “Phótóin dhorcha i gcreimeadh domhain neamhleaisteach: +6.5σ diall ón tSamhail Chaighdeánach.”