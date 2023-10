Fionnachtana Nua i dTaighde d’Ábhar Dorcha: Tarchuir ó Deep Underground

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag eolaithe ag Lárionad Sármhaitheasa an ARC um Fhisic Cháithníní Ábhair Dorcha (CDM) agus iad ag iarraidh rúndiamhra ábhar dorcha a réiteach. Mar chloch mhíle shuntasach don tionscadal, tá na chéad tarchur faighte acu ó bhrathadóir muon a cuireadh 1 km faoin talamh i Saotharlann Fisice Faoi Thalamh Stawell (SUPL).

Tá ról ríthábhachtach ag an brathadóir muon maidir leis an méid radaíochta cosmaí a shroicheann an tsaotharlann atá lonnaithe i Mianaigh Óir Stawell a thaifeadadh. Is leaganacha níos troime de leictreoin iad na muóin seo agus cruthaítear iad nuair a imbhuaileann gathanna cosmacha le hadaimh in atmaisféar an Domhain. Trí mhonatóireacht a dhéanamh ar na himbhuailtí seo, soláthraíonn an brathadóir muon sonraí luachmhara ar leibhéil na radaíochta cosmaí.

Sna laethanta tosaigh oibríochta, thaifead an brathadóir muon líon iontach íseal braite, thart ar cúig in aghaidh an lae ar an meán. Tá sé seo i gcodarsnacht lom leis an 1.8 milliún idirghníomhaíocht a bhfuiltear ag súil leis a tharlódh os cionn na talún. Léiríonn an laghdú suntasach ar radaíocht chosmach éifeachtacht an tsaotharlann a thógáil go domhain faoi thalamh, rud a chinntíonn timpeallacht ghlan chun cáithníní ábhar dorcha a bhrath.

Leanfaidh taighdeoirí CDM ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar na sonraí a bhailítear ón brathadóir muon chun a chinntiú go bhfanann leibhéil na radaíochta cosmaí íseal. Réiteoidh sé seo an bealach ar deireadh le hiompar rathúil an t-árthach turgnamh SABER Theas isteach sa SUPL in 2024. Tá sé mar aidhm ag turgnamh SABER Theas, a léiríonn turgnamh comhchosúil sa Leathsféar Thuaidh, imscrúdú a dhéanamh an bhfuil na léamha a ghlac taighdeoirí na hIodáile mar thoradh ar. luaineachtaí séasúracha nó fianaise ar ábhar dorcha.

Is céim shuntasach chun cinn é an chloch mhíle spreagúil seo i dtaighde ábhar dorcha. Tá an pobal eolaíoch idirnáisiúnta ag faire go géar ar dhul chun cinn an tionscadail, toisc go bhféadfadh na fionnachtana a rinneadh in SUPL ár dtuiscint ar an gcruinne a athmhúnlú. Socraíonn bunú SUPL mar shaoráid uathúil a thugann leasanna pobail agus cuspóirí taighde le chéile an chéim do nuálaíocht eolaíoch cheannródaíoch amach anseo.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é brathadóir muon?

A: Is gléas é brathadóir muon a úsáidtear chun méid na radaíochta cosmaí a thomhas trí mhuóin a bhrath, ar leaganacha níos troime iad de leictreoin a tháirgtear trí imbhualadh gathanna cosmacha le hadaimh in atmaisféar an Domhain.

C: Cad is ábhar dorcha ann?

A: Is substaint mistéireach é ábhar dorcha a chreidtear a bheith mar chuid shuntasach de mhais na cruinne. Ní idirghníomhaíonn sé le solas nó le cineálacha eile radaíochta leictreamaighnéadacha, rud a fhágann go bhfuil sé deacair a bhrath go díreach.

C: Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach radaíocht chosmach a laghdú sa tsaotharlann?

A: Tá sé ríthábhachtach radaíocht chosmach a laghdú le haghaidh taighde ar ábhar dorcha mar go gcabhraíonn sé le timpeallacht ghlan a chruthú chun cáithníní ábhar dorcha a bhrath. Is féidir le leibhéil arda radaíochta cosmaí cur isteach ar thomhais chruinne agus doiléir na comharthaí ó idirghníomhaíochtaí ábhar dorcha.