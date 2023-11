Misean ARRAKIHS: Rúin an Ábhair Dorcha a Sheoladh Solas

Leanann ábhar dorcha, substaint mistéireach ina bhfuil 80 faoin gcéad de mhais na cruinne, ag seachaint eolaithe agus iad ag iarraidh a fhíornádúr agus a iompar a nochtadh. Tá Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) ag tabhairt faoi mhisean ceannródaíoch ar a dtugtar “Anailís ar Iarsmaí Réitithe Réaltraí Creidiúnaithe mar Phríomhionstraim le haghaidh Suirbhéanna Halo,” ar a dtugtar ARRAKIHS freisin. Tá sé mar aidhm ag an iarracht seo oibriú enigmatic an ábhair dorcha a réiteach trí bhreathnú ar réaltraí cosúil lenár mBealach Bó Finne féin.

Tá ábhar dorcha fós dothuigthe mar ní idirghníomhaíonn sé le solas, rud a fhágann go bhfuil sé dofheicthe dúinn. Mar sin féin, tá eolaithe tar éis a láithreacht a bhrath trína éifeachtaí ar ábhar infheicthe. Tá réaltraí cosúil le Bealach na Bó Finne clúdaithe i “haloes ábhar dorcha,” boilgeoga dofheicthe d’ábhar dorcha a mbíonn tionchar díreach acu ar rothlú réaltrach. Déanfaidh misean ARRAKIHS, a ainmnítear i ndiaidh phláinéid an fhásaigh sa tsraith “Dune”, imeall lasmuigh na réaltraí a scanadh go sonrach, ag díriú ar na réaltraí dwarf fithis laistigh de na hailí ábhar dorcha.

Tá clár taistil spriocdhírithe ag ARRAKIHS, ina ndéantar scrúdú ar 75 réaltra ar feadh 150 uair an chloig an ceann. Trí staidéar a dhéanamh ar rims seachtracha na réaltraí seo agus ar na réaltraí corracha satailíte laistigh de na hailí, tá súil ag réalteolaithe léargais luachmhara a bhailiú agus a gcuid torthaí a chur i gcomparáid le samhlacha ríomhaireachtúla. Déanann ESA ARRAKIHS a chatagóiriú mar mhisean “tapa” nó F, rud a chiallaíonn seoladh sách tapa tar éis roghnúcháin agus cost-éifeachtúlacht. Leanann sé i gcéimeanna chéad F-mhisean ESA, an Cóiméad Idircheapóra, atá le seoladh in 2029.

Chun a áit a chinntiú sa chosmos, rinne ARRAKIHS athbhreithniú ríthábhachtach ar dhearadh misin i mí Mheán Fómhair, ag fáil faomhadh ó ghnóthais níos airde ESA. Léirigh an réaltfhisiceoir Pascale Jablonka, a bhí i gceannas ar chomhpháirt eolaíochta ARRAKIHS, sceitimíní agus buíochas as an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Is éard atá i gceist leis an gcéad chéim eile ná athbhreithniú níos mionsonraithe ar uirlisí agus cuspóirí eolaíochta an spásárthaigh, ar a dtugtar Céim A/B.

Le misean ARRAKIHS, leanann ESA dá thóir gan staonadh chun ábhar dorcha a thuiscint, ag féachaint le solas a chur ar an gcomhpháirt is enigmataí den chruinne. Agus eolaithe ag súil go fonnmhar leis an seoladh in 2030, tá súil acu go dtabharfaidh an misean seo léargais úrnua ar oibriú folaithe ábhar dorcha.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad is ábhar dorcha ann?

Is substaint do-ghlactha é ábhar dorcha arb ionann é agus thart ar 80 faoin gcéad den mhais sa chruinne. Cé gur féidir a bhfuil ann a bhrath trína éifeachtaí imtharraingthe, ní fios a nádúr beacht.

C: Cén fáth a bhfuil sé deacair staidéar a dhéanamh ar ábhar dorcha?

Ní idirghníomhaíonn ábhar dorcha le solas, rud a fhágann go bhfuil sé dofheicthe do mhodhanna breathnóireachta traidisiúnta. Tá sé le tuiscint ag eolaithe go bhfuil sé i láthair tríd an tionchar imtharraingteach atá aige ar ábhar sofheicthe.

C: Cad iad haloes ábhar dorcha?

Réigiúin dofheicthe timpeall ar réaltraí is ea hailí ábhar dorcha, a chuimsíonn ábhar dorcha. Bíonn tionchar díreach acu ar rothlú agus ar struchtúr réaltraí.

C: Cad é cuspóir misean ARRAKIHS?

Tá sé mar aidhm ag misean ARRAKIHS réaltraí a bhreathnú, go háirithe a gcuid imeall lasmuigh, agus staidéar a dhéanamh ar na réaltraí dwarf laistigh de hailí ábhar dorcha. Trí sin a dhéanamh, tá súil ag eolaithe léargas a fháil ar iompar agus ar airíonna ábhar dorcha.

C: Conas atá misean ARRAKIHS difriúil ó mhisin roimhe seo?

Aicmítear ARRAKIHS mar mhisean “tapa” nó F, a thugann tús áite do sheoladh tapa agus cost-éifeachtúlacht. Tá sé mar aidhm ag GSE misin den sórt sin a sheoladh go pras tar éis an roghnúcháin chun dul chun cinn eolaíoch a luathú agus speansais a íoslaghdú. Leanann ARRAKIHS céimeanna an Idircheapóra Cóiméad, misean-F roimhe seo de chuid ESA.