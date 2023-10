D’fhéadfadh Poill Dhénártha Dubha a bheith Níos Cobhsaí ná mar a Creideadh Roimhe Seo

Fuair ​​​​eolaithe amach go bhféadfadh poill dhénártha dubha a bheith níos cobhsaí ná mar a ceapadh ar dtús. Cruthaítear na poill dhubha seo nuair a thiteann réaltaí ollmhóra isteach in “uathúlacht” atá gan teorainn dlúth. Agus maiseanna i bhfad níos mó ná an ghrian, tá tarraingt láidir imtharraingteach acu nach féidir le solas fiú éalú. Go minic, cruthaítear poill dhénártha dhubha nuair a fhithisíonn dhá réalta ollmhóra a chéile.

De réir mar a ghluaiseann na poill dhubha seo, cruthaíonn siad tonnta imtharraingthe, a iompraíonn móiminteam uilleach amach as an gcóras. Fágann sé seo go dtéann na poill dhubha le chéile, ag imbhualadh sa deireadh agus ag cruthú poll dubh amháin níos mó. Roimhe seo, creideadh go raibh an próiseas seo dosheachanta, agus go dtiocfadh poill dhubh dhénártha i gcónaí ina n-ábhar solitary.

Mar sin féin, tuigeann eolaithe anois go bhfuil na cruinne ag leathnú, agus tá an leathnú seo ag luasghéarú mar gheall ar an rud ar a dtugtar fuinneamh dorcha. Déanann an fuinneamh dorcha seo na poill dhubh a shuí i bhfabraic a bhíonn ag síormhéadú de spás-am, ag ardú an fhéidearthacht go bhféadfadh sé cabhrú le poill dhénártha dubha a choinneáil scartha.

Rinne taighdeoirí ó Ollscoil Southampton agus Ollscoil Cambridge iniúchadh ar an smaoineamh seo trí mhúnlaí casta matamaitice. Fuair ​​​​siad amach go bhféadfadh dhá pholl dubh neamh-rothlach a bheith ann i gcothromaíocht, agus leathnú na cruinne ag cur in aghaidh a dtarraingt imtharraingthe. Ciallaíonn sé seo go mbeadh cuma poll dubh amháin ar phéire poill dhubh i gcothromaíocht, rud a fhágann go mbeadh sé deacair a bhrath cibé acu an rud amháin nó córas dénártha é.

Ina theannta sin, chuirfeadh an tarraingt imtharraingteach idir na poill dhénártha dubha cosc ​​ar leathnú na cruinne ó iad a bhrú ró-fhada óna chéile. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh a gcuid torthaí a bheith i bhfeidhm ar phoill dhubh rothlacha agus ar chórais poll dubh níos casta fós le rudaí iolracha.

Foilsíodh an staidéar san iris Physical Review Letters.

Foinsí:

- Ollscoil Southampton

- Ollscoil Cambridge