Nocht grianghraf le déanaí a ghlac an Ceamara Dark Energy, atá suite ar Theileascóp 4-méadar Víctor M. Blanco de chuid na Sile ag Réadlann Idir-Mheiriceánach Cerro Tololo, sraitheanna iontacha an réaltra bhlaosc NGC 3923. Suite timpeall 70 milliún solasbhliain ó shin. Is réaltra éilipseach é an Domhan, NGC 3923 a bhfuil sraitheanna comhlárnacha ann atá cosúil le hoinniún. Síneann na sraitheanna seo achar mór de 150,000 solasbhliain isteach sa spás.

Taispeánann an íomhá tarraingteach struchtúr siméadrach an réaltra, a chreidtear a bheith déanta mar thoradh ar chumasc réaltrach. Sa phróiseas seo, tarraingíonn réaltra níos mó réaltaí de réir a chéile ó dhiosca an réaltra bíseach níos lú. De réir mar a chomhtháthaíonn na réaltaí seo le hala an réaltra is mó, foirmíonn sliogáin chomhlárnacha, rud a fhágann go bhfuil cuma shainiúil NGC 3923 ann.

Seasann NGC 3923 amach mar gheall ar shaintréithe dochreidte a sliogáin, agus is é sin an fáth a mheastar é a bheith eisceachtúil. Ní hamháin go bhfuil an sceall is mó atá ar eolas aige i measc na réaltraí sliogán go léir a breathnaíodh, ach tá an líon is airde sliogán agus an cóimheas is mó idir gathanna na sliogán is faide istigh agus is forimeallaí ag baint leis.

D’fhéadfadh suas le 42 sliogán a bheith sa réaltra sliogáin seo, atá i bhfad níos caolchúisí ná iad siúd a fhaightear i réaltraí sliogáin eile. Cruthaíodh na sliogáin is forimeallaí ar dtús, agus d'fhás na sliogáin ina dhiaidh sin de réir a chéile níos gaire do chroílár NGC 3923. Ag cuimsiú trastomhas de 150,000 solasbhliain, tá an réaltra seo thart ar 50% níos mó ná ár mBealach Bó Finne féin.

Cuireann nádúr siméadrach sliogáin NGC 3923 lena uathúlacht níos mó i gcomparáid le réaltraí sliogáin eile, a bhfuil claonadh acu gnéithe níos sceabhach a léiriú. Léiríonn na tréithe suntasacha seo an éabhlóid shainiúil agus na struchtúir ar féidir le réaltraí a chuimsiú bunaithe ar a gcoinníollacha sonracha.

Is díol spéise é go bhfuil roinnt réaltraí eile agus lionsa imtharraingthe suntasach timpeall ar bhraisle an réaltra PLCK G287.0+32.9 suite i dtreo bharr na híomhá. Tarlaíonn lionsaíocht imtharraingteach nuair a bhíonn réimsí imtharraingthe láidre ag réada ollmhóra a lúbann agus a mhéadaíonn solas ó fhoinsí i bhfad i gcéin, rud a fhágann go mbíonn cuma shínte orthu.

Dúirt oifigigh NOIRLab go gcuireann lionsaí imtharraingthe ar chumas na réalteolaithe ceisteanna as cuimse faoinár gcruinne a fhiosrú, amhail nádúr an ábhair dhorcha agus tomhas tairiseach Hubble, a shainíonn fairsingiú na cruinne.

Foinsí: NOIRLab an NSF