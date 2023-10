Molann Staidéar Nua go raibh Aibhneacha Ináitrithe ar Mhars tráth

Tá anailís nua déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Penn State ar shonraí ó rover Curiosity NASA, a léirigh go bhféadfadh go leor de na cráitéir ar Mars a bheith ina n-aibhneacha ináitrithe tráth. Bhain an staidéar, faoi stiúir Benjamin Cardenas, ollamh cúnta le geo-eolaíochtaí ag Penn State, úsáid as samhlacha uimhriúla chun insamhail a dhéanamh ar chreimeadh ar Mars thar thréimhsí fada ama. Fuair ​​siad amach gur dócha gur iarsma de ghrinneall na habhann ársa a bhí i bhfoirmíochtaí crater coitianta, ar a dtugtar tírghnéithe binse agus srón.

Tugann an toradh seo dúshlán do staidéir roimhe seo inar aithníodh dromanna abhann mar tháscairí féideartha ar shil-leagain abhann ársa ar Mhars. Tugann anailís na foirne le fios go bhféadfadh go mbeadh sil-leagain abhann nár aimsíodh i limistéir eile den phláinéid. Creideann Cardenas agus a fhoireann go bhféadfadh cuid níos mó de thaifead dríodair Martian a bheith tógtha ag aibhneacha le linn tréimhse ináitrithe i stair Mharsa.

Chun a samhail ríomhaireachta a chruthú, d'úsáid na taighdeoirí scananna 25 bliain d'aois de stratagrafaíocht an Domhain, a bhailigh cuideachtaí ola ó bhun ghrinneall farraige Murascaill Mheicsiceo. Chuir na scananna seo comparáid iontach le gnéithe geolaíochta Mars. Nuair a rith an fhoireann an ionsamhlúchán, chonaic siad tírdhreacha creimthe Martian a chruthaigh binsí topagrafacha agus srón, cosúil leis na tírghnéithe a breathnaíodh ag an rover Curiosity laistigh de chráitéir Gale.

Tá impleachtaí an staidéir seo suntasach, mar tugann sé le tuiscint go bhféadfadh i bhfad níos mó aibhneacha a bheith ag Mars ná mar a chreidtear roimhe seo. Léiríonn sé seo dearcadh níos dearfaí ar an tsaol ársa ar Mars, rud a thugann le fios go bhféadfadh go raibh na coinníollacha cearta ag an bpláinéad tráth chun saol a bheith ann.

Tá gá le tuilleadh taighde chun méid na sil-leagain abhann a d’fhéadfadh a bheith ag Mars a fhiosrú agus chun tuiscint níos doimhne a fháil ar stair gheolaíoch an phláinéid. Cruthaíonn torthaí an staidéir seo féidearthachtaí nua le haghaidh misin agus imscrúduithe amach anseo chun fianaise ar shaol an ama a chuaigh thart ar an bPláinéad Dearg a nochtadh.

