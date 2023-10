Céimeanna a Dhéanamh i dtreo Misin Spáis Féinchothaithe: Ag Fás Bia sa Spás

Bíonn NASA i gcónaí ag obair ar mhisin a fhorbairt go dtí an ghealach agus go Mars, ach dúshlán amháin atá rompu ná conas baill foirne a chothú le bia le linn a dtréimhse fada sa spás. Faoi láthair, bíonn spásairí ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta ag brath ar bhia réamhphacáistithe a dteastaíonn athsholáthar rialta uaidh agus b'fhéidir nach gcuirfidh siad an cothú is fearr ar fáil. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, tá taighdeoirí ag fiosrú an fhéidearthacht bia a fhás le linn misin.

Is í an chéad chéim sa taighde seo ná na plandaí cearta le tástáil a shainaithint. In 2015, chuir NASA tús le tionscadal ar a dtugtar “Growing Beyond Earth” i gcomhar le Gairdín Luibheolaíoch Fairchild i Miami. Is éard atá i gceist leis an gclár seo ná na céadta meánrang agus ardranganna eolaíochta ar fud na Stát Aontaithe ag fás síolta éagsúla i ngnáthóg atá cosúil le coinníollacha an stáisiúin spáis. Aistrítear na síolta a éiríonn sna seomraí ranga seo ansin chuig seomra ag Kennedy Space Centre NASA le haghaidh tuilleadh tástála. Má leanann siad ag fás go maith sa timpeallacht microgravity seo, cuirtear chuig an stáisiún spáis iad le haghaidh tuilleadh meastóireachta.

Chomh maith le roghnú plandaí, tá NASA ag tástáil saoráidí a d'fhéadfadh gairdíní microgravity a óstáil. Áis amháin den sórt sin is ea an Córas Táirgthe Glasraí, ar a dtugtar Veggie freisin. Is seomra simplí agus ísealchumhachta é atá in ann suas le sé ghléasra a choinneáil. Saothraítear na síolta i “piliúir” fabraice beaga a mbíonn claonadh ag baill an chriú leo agus uisce de láimh, cosúil le cúram a thabhairt do ghairdín ar domhan. Cuidíonn na gairdíní seo sa spás le taighdeoirí tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfásann plandaí agus a n-oiriúnaíonn siad i gcoinníollacha microgravity, agus cad iad na bearta is gá a ghlacadh chun a sláinte agus a dtáirgiúlacht a chinntiú.

Tríd an teicneolaíocht agus na teicnící a fhorbairt chun bia a fhás sa spás, tá sé mar aidhm ag NASA spleáchas ar mhisin rialta athsholáthair a laghdú agus bia úr cothaitheach a sholáthar do spásairí ar feadh tréimhsí fada ama. Ní hamháin go dtéann an taighde seo chun sochair do mhisin amach anseo go dtí an ghealach agus go Mars ach tá impleachtaí aige freisin don talmhaíocht inbhuanaithe anseo ar domhan.

Foinsí: PHYS