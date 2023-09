D'fhás Sinsear na gCrócaodilianach go mall

Nochtann staidéar nua a foilsíodh in Current Biology gur fhás sinsear crogall ársa, ar a dtugtar crogallomorphs, níos moille i gcomparáid le reiptílí móra eile cosúil le dineasáir. Scrúdaigh na taighdeoirí struchtúr inmheánach cnámha iontaise ó chrocodylomorphs 200 milliún bliain d'aois a fuarthas san Afraic Theas agus fuair siad amach go raibh a ráta fáis cosúil le ráta a sliocht nua-aimseartha. Tugann sé seo dúshlán don chreideamh atá ann cheana féin gur de bharr a stíleanna maireachtála sedentary, semiaquatic atá an fás mall i crogaill bheo.

Scrúdaigh an staidéar freisin iontaisí de sinsear crogall ollmhór nua-aimsithe a mhair 210 milliún bliain ó shin. Fuarthas na hiontaisí seo i sráidbhaile Qhemegha, san Afraic Theas. Trí staidéar a dhéanamh ar shaintréithe na gcnámha ársa seo, mar fhás bliantúil agus fíochán cnámh, chinn na taighdeoirí gur fhás an speiceas nua níos moille ná reiptílí móra eile dá chuid ama. Fuair ​​​​siad amach freisin gur mhair an straitéis fáis mhall seo ar feadh éabhlóid na crogailliomorfaí, le speicis níos déanaí ag luasghéarú tuilleadh fáis.

Suimiúil go leor, tugann na taighdeoirí le fios go raibh ról suntasach ag an straitéis fáis mhall i marthanacht crogallomorphs le linn imeacht mais éagtha ag deireadh na Tréimhse Triassic. Cé go gceaptar gur tháinig na dineasáir slán ón díothú trí fhás go tapa, d’éirigh leis na crogailleacha a bhí ag fás níos moille teacht slán agus rath a bheith orthu i ndiaidh na hócáide. Mar thoradh ar an difríocht mhór seo i straitéisí fáis sa deireadh tháinig éagsúlacht idir crogaill agus éan, a ngaolta beo is gaire dóibh.

Tugann na torthaí seo léargais ar stair éabhlóideach na crogaill agus tugann siad léargas ar na fachtóirí a mhúnlaigh a rátaí fáis. Cuirfidh taighde breise sa réimse seo lenár dtuiscint ar an gcaoi a n-oiriúnaíonn agus a fhorbraíonn speicis éagsúla le himeacht ama.

