Cineálacha Nua Sársheoltóirí Cruthaithe Adamh Amháin san Uair

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil Zurich i réimse na sársheoltacht trí adaimh a shocrú ceann ag an am. D’fhéadfadh an dul chun cinn seo forbairt ábhar a réabhlóidiú agus teicneolaíochtaí ríomhaireachta chandamach a chur chun cinn.

Go traidisiúnta, chuir topology nádúrtha na n-adamh dúshlánach éifeachtaí fisiceacha nua a chruthú. Mar sin féin, d'éirigh leis na heolaithe ag Ollscoil Zurich forsheoltóirí a dhearadh trí adaimh a shocrú ina n-aonar, rud a chruthaigh staideanna nua ábhair.

Braitheann todhchaí na leictreonaice ar fhionnachtain ábhar uathúla, agus cuireann an t-ardú céime seo poitéinseal nuálaíochta geallta. Trí theorainneacha na n-ábhar a fhaightear go nádúrtha a shárú, tá na taighdeoirí tar éis an bealach a réiteach do staideanna nua ábhair i leictreonaic agus i dteicneolaíochtaí ríomhaireachta amach anseo.

Tá fionnachtain ábhar nua ríthábhachtach d’fhorbairt ríomhairí amach anseo. D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag an bhforbairt seo ar dhearadh agus ar fheidhmiúlacht ríomhairí. Ó leictreonaic chlasaiceach go ríomhaireacht néaramorfach agus ríomhairí chandamach, tá an cuardach le haghaidh éifeachtaí fisiceacha núíosacha ina fhórsa tiomána taobh thiar de na dul chun cinn seo.

Ina staidéar a foilsíodh in Nature Physics, chuir na taighdeoirí ó Ollscoil Zurich, i gcomhar le fisiceoirí ó Institiúid Max Planck na Fisice Micreastruchtúr sa Ghearmáin, cur chuige nua i láthair maidir le sársheoltacht. Chruthaigh siad na hábhair riachtanacha adamh de réir adaimh.

Tá sársheoltóirí thar a bheith suimiúil mar gheall ar a bhfriotaíocht nialasach leictreach ag teochtaí ísle. Úsáidtear iad i go leor ríomhairí chandamach dá n-idirghníomhaíochtaí eisceachtúla le réimsí maighnéadacha. Mar sin féin, níl ach líon beag stát sársheoltóireachta léirithe go cinntitheach sna hábhair. Leis an dul chun cinn seo, bhí na taighdeoirí in ann dhá chineál nua sársheoltacht a chruthú.

Ní hamháin go ndearbhaíonn an dul chun cinn seo tuar teoiriciúil na bhfisiceoirí ach osclaíonn sé freisin féidearthachtaí chun staideanna nua ábhair agus a bhfeidhmeanna i ríomhairí chandamach amach anseo a fhiosrú.

Foinsí:

– Nature Physics: Iris eolaíoch piarmheasúnaithe a chlúdaíonn an fhisic, arna fhoilsiú ag Nature Research. Áiríonn sé ailt, litreacha, léirmheasanna, buaicphointí taighde, nuacht agus tuairimí, tráchtaireachtaí, léirmheasanna ar leabhair, agus comhfhreagras.