Faigheann Bitheolaithe MIT amach Próitéin a Foirmíonn Comhdhlúthán Bithmhóilíneach i Núicléas

D'aithin bitheolaithe ó MIT próitéin ar a dtugtar TCOF1 atá riachtanach chun comhdhlúthán bithmhóilíneach a fhoirmiú ar a dtugtar an t-ionad snáithíneach (FC) laistigh de núicléas na gceall. Is orgánán cille é an núicléas atá freagrach as ribeasóim a tháirgeadh. Tá bunú an FC suntasach mar léiríonn sé athrú éabhlóideach a tharla timpeall 300 milliún bliain ó shin in eagrú an núicléas.

Déanann an fhoireann taighde hipitéis go bhféadfadh sé gur tharla éabhlóid na gcomhdhlúthán laistigh den núicléas chun cóimeáil ribosóim a shruthlíniú trí imoibrithe bithcheimiceacha éagsúla a roinnt. Is féidir le tuiscint a fháil ar fhoirmiú agus ar fheidhm an FC léargais a sholáthar ar éabhlóid comhdhlúthán eile laistigh de chealla.

Roimhe seo, d'aithin an fhoireann réigiún próitéine saibhir i réigiúin íseal-castachta (LCRanna) a raibh an chuma air go raibh baint acu le foirmiú comhdhlútháin. Is seichimh aimínaigéid iad LCRanna a dhéantar arís agus arís eile go minic. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil ról ríthábhachtach ag TCOF1, próitéin núicléach le LCRanna atá saibhir i glútamáit, maidir le scafall a dhéanamh ar thionóil bhithmhóilíneacha.

Nuair a shloinntear TCOF1 i gcealla, foirmíonn comhdhlútháin, lena n-áirítear próitéiní a fhaightear go hiondúil san FC. Ligeann an fionnachtain seo do thaighdeoirí staidéar níos éasca a dhéanamh ar fheidhm an FC agus cuireann sé bonn ar fáil chun foirmiú agus róil comhdhlúthán eile i gcealla a imscrúdú.

Tugann an staidéar seo, a rinne bitheolaithe MIT, léargais luachmhara ar fhoirmiú comhdhlúthán bithmhóilíneach laistigh den núicléas agus ar a n-impleachtaí féideartha i bpróisis cheallacha. Foilsíodh an taighde san iris Cell Reports.

Foinsí:

– MIT: Is ollscoil taighde príobháideach mór le rá í Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts in Cambridge, Massachusetts.

– Tuarascálacha Cell: Iris eolaíoch piarmheasúnaithe arna fhoilsiú ag Cell Press, rian de chuid Elsevier, a thuairiscíonn léargais nua bhitheolaíocha thar dhisciplíní éagsúla laistigh de na heolaíochtaí beatha.