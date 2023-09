Aithníonn an Staidéar Nasc Móilíneach Féideartha idir COVID-19 agus Comharthaí Cognaíocha

Léirigh staidéar a foilsíodh in PNAS Nexus nasc móilíneach féideartha idir COVID-19 agus comharthaí cognaíocha, mar shampla “ceo inchinn,” a bhíonn ag daoine ionfhabhtaithe.

Tá sé tugtha faoi deara go bhféadfadh ionfhabhtú COVID-19 galar Alzheimer a dhéanamh níos measa in othair a bhfuil an riocht orthu cheana féin. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh riosca méadaithe ag daoine aonair a bhfuil COVID-19 faighte acu galar Alzheimer a fhorbairt i gcomparáid leo siúd nach bhfuil ionfhabhtaithe.

Faoi stiúir Cristina Di Primio agus a comhghleacaithe, rinne na taighdeoirí imscrúdú ar thionchar ionfhabhtú SARS-CoV-2 ar fhorbairt athruithe bithcheimiceacha a bhaineann le galar Alzheimer. Rinne siad turgnaimh ag baint úsáide as cultúir chealla neuroblastoma daonna agus lucha.

Léirigh torthaí an staidéir, nuair a ionfhabhtaíonn an víreas SARS-CoV-2 cealla néaróin nó inchinn na lucha, idirghníomhaíonn sé le próitéin a bhaineann le microtubule ar a dtugtar Tau. I ndaoine aonair a bhfuil galar Alzheimer orthu, is eol go dtéann Tau i ngleic le néaróin agus go gcuireann siad isteach orthu. Is cúis leis an víreas hyperphosphorylation Tau ag suímh cheangailteach ar leith cosúil le hiompar próitéine in othair Alzheimer.

Méadaíonn hyperphosphorylation Tau an dóchúlacht go dtiocfaidh foirmiú comhiomlán. Ina theannta sin, thug na taighdeoirí faoi deara méadú suntasach ar Tau dothuaslagtha i gcealla ionfhabhtaithe, rud a léiríonn athruithe paiteolaíocha ar an bpróitéin.

Níl sé soiléir fós an bhfuil na hathruithe seo mar thoradh díreach ar an víreas nó mar chuid de fhreagra cosanta ceallacha chun macasamhlú víreasach a chosc. Tá gá le tuilleadh taighde chun impleachtaí na dtorthaí seo a thuiscint go hiomlán.

Léiríonn fionnachtain an naisc mhóilíneach fhéideartha seo idir COVID-19 agus comharthaí cognaíocha an gaol casta idir an víreas agus sláinte néareolaíoch. Osclaíonn sé bealaí le haghaidh taighde amach anseo chun imscrúdú a dhéanamh ar straitéisí chun laigí cognaíocha a chosc nó a chóireáil in othair COVID-19.

Foinsí:

