The Untold Stories: Na Chéad Spásairí Mná i Meiriceá

Chuir Sally Ride, an chéad bhean Meiriceánach sa spás, aghaidh ar cheist shuaite le linn comhdháil nuachta roimh sheoladh an tointeála spáis Challenger i 1983. D'fhiafraigh tuairisceoir di conas a d'fhreagair sí go mothúchánach d'fhadhbanna le linn na hoiliúna. Sonraítear an eachtra seo agus go leor eile i leabhar Loren Grush, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts." Spreag Grush an leabhar a scríobh tar éis dó a bheith ag smaoineamh ar na mná eile a rinne oiliúint taobh le Ride sa chéad rang spásaire coed NASA. Bhí sí ag iarraidh a gcuid scéalta a insint, ní hamháin Ride's. Scrúdaíonn an leabhar eispéiris na mban le linn a gcéad eitiltí, na dúshláin a bhí rompu sa phost, agus na ceisteanna gnéis a bhí le freagairt acu.

Ar cheann de na nithe a nocht an leabhar tá tuairisc damanta ó na 1970idí luatha a cháin NASA as a easpa éagsúlachta. Luadh sa tuarascáil gurb iad na mná amháin a cuireadh isteach sa spás ná damháin alla agus moncaí, rud a léirigh an gá atá le hathrú. Sheol NASA móriarracht earcaíochta ar deireadh, agus rinne breis agus 1,500 bean iarratas ar bheith ina spásairí idir 1976 agus 1977. Laghdaigh an próiseas roghnúcháin go dtí seisear ban ar tugadh “Na Seisear” orthu.

Roghnaíodh an seisear ban seo, mar aon le roinnt spásairí fireanna de chúlraí éagsúla, chun tús a chur lena n-oiliúint ag Johnson Space Centre i Houston i 1978. Ba iad na mná sa ghrúpa ná Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, agus Rhea Seddon. Ní raibh aon duine acu oilte chun scairdeanna a eitilt, ach chuir ról an “speisialtóra misin” isteach ar eolaithe agus ar dhochtúirí a bheith páirteach i gclár NASA.

Na blianta ina dhiaidh sin, chuir na ceisteanna a chuireann tuairisceoirí ar na mná seo iontas ar léitheoirí. Léiríonn ceist 1983 a chuir Sally Ride faoi caoineadh le linn na hoiliúna na dearcthaí a bhí coitianta ag an am. Tugann leabhar Grush léargas ar na constaicí a bhí roimh na mná seo agus ar an dul chun cinn atá déanta maidir le héagsúlacht a chur chun cinn sa taiscéalaíocht spáis.

Foinsí:

– Na Scéalta Neamhinste de na Chéad Spásairí Mná i Meiriceá le Loren Grush

– Alt CNN le Ashley Strickland: Nochtann “Scéalta Untold de Chéad Spásairí Mheiriceá i Meiriceá” garspriocanna agus dúshláin stairiúla NASA