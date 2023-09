Ardú na “Najmonauts”: Taiscéalaithe Arabacha ag déanamh a marc sa spás

Tá aitheantas á fháil ag an domhan Arabach sa rás spás domhanda, le spásairí cosúil le Sultan Al Neyadi an UAE agus Rayyanah Barnawi ón Araib Shádach ag déanamh staire. Arna spreagadh ag cosmonauts na Rúise agus taikonauts na Síne, tá móiminteam ag dul i méid chun na taiscéalaithe spáis Arabacha seo a aithint mar “najmonauts”.

Ba iad an saineolaí spáis Lisa La Bonte agus an t-eolaí Emirati an Dr. Mejd Alsari a chum an téarma “najmonaut”. Nascann sé an focal Araibis “najm” a chiallaíonn réalta agus an focal Gréigise “naut” a chiallaíonn mairnéalach. In 2020, sheol La Bonte agus Alsari suíomh Gréasáin atá tiomnaithe do mhisin spáis Arabacha a chur chun cinn agus sainaitheantas a sholáthar do thaiscéalaithe spáis ón réigiún.

Cé nach bhfuil an téarma “najmonaut” glactha go hoifigiúil ag aon eagraíocht spáis, tá tarraingt ag baint leis sna meáin. D'úsáid The Guardian, nuachtán sa Ríocht Aontaithe, an téarma in agallamh leis an Dr. Al Neyadi, ag cur in iúl go bhfuil an t-aitheantas méadaitheach aige.

Go coitianta tugtar spásairí orthu siúd a eitilt go spás. Ciallaíonn an téarma “astro” réalta, agus creidtear go raibh sé spreagtha ag an téarma “aeronaut” a úsáidtear le haghaidh balloonists san 18ú haois. Tagraítear do thaiscéalaithe spáis Emirati agus na hAraibe mar spásairí ag a ngníomhaireachtaí spáis faoi seach. Mar an gcéanna, úsáideann na SA, Ceanada, an Eoraip agus an tSeapáin an téarma “spásaire” dá lucht siúil spáis.

Tagraíonn an Rúis dá spásairí mar cosmonauts, agus tugann an tSín taikonauts orthu. Ciallaíonn an réimír “taikong” sa tSínis spás. Tá an India ag teacht chun cinn freisin mar imreoir láidir i dtaiscéalaíocht spáis, agus tá sé beartaithe a chéad spásairí, ar a dtugtar vyomanauts b'fhéidir, a sheoladh sna blianta amach romhainn.

Léiríonn gnóthachtálacha taiscéalaithe Arabacha ar nós Al Neyadi agus Barnawi feiceálacht mhéadaitheach an domhain Arabach i réimse na taiscéalaíochta spáis. De réir mar a bheartaíonn níos mó tíortha Arabacha a gcuid saoránach a chur chuig an spás, d’fhéadfadh go nglactar níos forleithne leis an téarma “najmonauts”, ag aithint rannchuidiú cultúrtha agus teicneolaíochta fiontaróirí Arabacha sa spás amuigh.

Sainmhínithe:

– “Najmonaut”: Téarma coinnithe chun taiscéalaithe spáis Arabacha a shainaithint. Comhcheanglaíonn sé an focal Araibis “najm” (réalta) agus an focal Gréigise “naut” (mairnéalach).

– “Astronaut”: Téarma a úsáidtear go coitianta chun cur síos a dhéanamh orthu siúd a thaistealaíonn chuig an spás. Díorthaithe ón réimír “astro” a chiallaíonn réalta.

– “Cosmonaut”: Téarma a úsáidtear sa Rúis chun tagairt a dhéanamh do spásairí.

– “Taikonaut”: Téarma a úsáidtear sa tSín chun tagairt a dhéanamh do spásairí. Díorthaithe ón réimír “taikong” a chiallaíonn spás.

– “Vyomanaut”: Tuairiscítear an téarma a úsáidtear san India chun tagairt a dhéanamh do spásairí, cé nach bhfuil a úsáid phoiblí soiléir.

