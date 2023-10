Iniúchadh Neiptiún: Togra Nua do Mhisean chuig an bPláinéad is Forimeallaí

Tá spéis ag eolaithe pláinéadacha le fada an lá i Neiptiún, an pláinéad is forimeallaí inár gcóras gréine, ach mar gheall ar a fhad is faide, is dúshlán suntasach é spásárthach a sheoladh chuig fithis nó tuirlingt ar Neiptiún. Mar sin féin, tá smaoineamh radacach nua curtha ar aghaidh ag grúpa taighdeoirí maidir le misean amach anseo chuig Neiptiún a bhaineann le húsáid a bhaint as atmaisféar tanaí Triton, an ghealach is mó de chuid Neiptiún.

I bpáipéar le déanaí, leag na taighdeoirí béim ar chríochnú rathúil Thástáil Fithise Íseal-Domhain NASA ar Luasaire Inséidte (LOFTID) in 2022. Mhol siad go n-úsáidfí gaireas cosúil le LOFTID, ar a dtugtar aeroshell, chun spásárthach a mhoilliú agus é ag druidim. Triton. In ainneoin go raibh níos lú ná 1/70,000 brú aeir atmaisféar an Domhain ag atmaisféar Triton, fuair na taighdeoirí go bhféadfadh sé go leor luasmhoillithe a sholáthar fós chun ligean don spásárthach dul isteach i bhfithis gafa timpeall Neiptiún.

Chun é seo a bhaint amach, bheadh ​​ar an bhfithiseán ísliúchán chomh híseal le 6 mhíle (10 gciliméadar) os cionn dhromchla Triton. Murab ionann agus smaointe misin eile, laghdaíonn easpa sliabhraonta suntasacha Triton an baol imbhualadh tubaisteach. Measann na taighdeoirí go bhféadfaí misean chuig Neiptiún a chur i gcrích laistigh de 15 bliana, agus é i bhfad níos giorra ná na coincheapa misin atá ann faoi láthair, trí úsáid a bhaint as teicníc an aeroshell.

Ina theannta sin, thabharfadh an misean molta seo deis chun staidéar a dhéanamh ar Triton, a mheastar a bheith ar cheann de na réada is suntasaí sa ghrianchóras. Creidtear gur réad Kuiper Belt é, dá bhfaighfí radharc in aice láimhe ar Triton ó chúpla ciliméadar os cionn a dhromchla agus thabharfaí léargais luachmhara eolaíochta.

Cé go bhfuil go leor dúshlán ag baint le misean fillte go Neiptiún mar gheall ar a fhad ollmhór, cuireann an togra nuálaíoch seo réiteach a bhfuil gealladh fúthu. Trí ghiaráil a dhéanamh ar atmaisféar Triton, d'fhéadfadh eolaithe cuid de na constaicí a shárú a bhaineann le teacht ar an bpláinéad enigmatic agus fithisiú a dhéanamh air. Beidh gá le tuilleadh taighde agus dul chun cinn teicneolaíochta chun an togra seo a fhíorú.

Sainmhínithe:

1. LOFTID – Tástáil Eitilte Fithis Íseal-Domhain ar Luasaire Inséidte, clár de chuid NASA atá deartha chun sciath inséidte a fhorbairt chun spásárthaí a chosaint le linn shliocht an atmaisféir.

2. Aeroshell – blaosc nó sciath chosanta a úsáidtear le linn iontrálacha atmaisféir chun treoluas spásárthach a laghdú agus é a chosaint ó theas foircneach.

3. Crios Kuiper – Réigiúin den ghrianchóras taobh amuigh de Neiptiún, ina bhfuil go leor corpán oighreata beaga agus a mheastar mar iarsma den ghrianchóras luath.

Foinse: Ní sholáthraíonn an t-alt foinse URL ar leith.