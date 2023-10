Uirlisí Nua do Spásairí: Dúshláin agus Nuálaíochtaí Spacewalk a Iniúchadh

Chuaigh dhá chosmonauts dána ar shiúlóid spáis lasmuigh den Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) Dé Céadaoin, 25 Deireadh Fómhair, nuair a tháinig siad ar sceitheadh ​​​​spéisiúil fuaráin a breathnaíodh níos luaithe sa mhí. Chuir Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, an bheirt ó ghníomhaireacht spáis na Rúise Roscosmos, tús go fonnmhar lena ngníomhaíocht seachfheithiclí (EVA) agus é mar mhisean acu sceitheadh ​​an chuisnithe ón radaitheoir a dhoiciméadú agus a leithlisiú.

Le linn an spásbhealaigh, breathnaíodh Kononenko go dlúth ar an amóinia a chomhthiomsú, rud a chruthaigh “blob” nó “braoinín” a bhí ag fás. Ba é ba chúis leis an radharc uathúil seo ná éilliú ceann dá chuid teaghráin, a bhí le bheith daingnithe i mála agus é a fhágáil lasmuigh den stáisiún spáis. Rinne na cosmonauts, a ullmhaíodh d'aon teagmháil fhéideartha leis an bhfuisitheoir tocsaineach, a gcuid spás-oireann agus a n-uirlisí a ghlanadh go díograiseach chun a chinntiú nach raibh aon rian den amóinia ar ais laistigh den stáisiún.

Agus an radaitheoir á dhoiciméadú, d'aimsigh Kononenko radharc iontach: go leor poill aonfhoirmeacha ar dhromchla na bpainéal. Bhí sé spéisiúil, rinne sé raidió do na rialtóirí eitilte ag Moscó Mission Control, ag cur síos orthu mar "imill an-chothrom, mar a ndearnadh druileáil orthu." Cuireann dáileadh chaotic na bpoll seo leis an rúndiamhra a bhaineann leis an eachtra seo.

Creidtear gur chuir an amóinia iarmharach a sceitheadh ​​nuair a dúnadh na comhlaí le foirmiú an “blob.” Déanfaidh innealtóirí na Rúise anailís chúramach ar na sonraí a bhailíonn na cosmonauts chun cúis an sceite a chinneadh agus réitigh a fhorbairt le haghaidh cothabhála radaitheora sa todhchaí.

Ina theannta sin, le linn an spásbhealaigh seo, d'éirigh le Kononenko agus Chub córas cumarsáide radair sintéiseach a shuiteáil ar mhodúl saotharlainne ilchuspóireach Nauka. Beidh ról ríthábhachtach ag an gcóras nua seo maidir le monatóireacht a dhéanamh ar thimpeallacht an Domhain. D'eisigh siad nanasatailít beag ciúb-chruthach freisin, a dearadh chun teicneolaíocht seoltóireachta gréine a thástáil. Cé nár leathnaigh na sciatháin gréine mar a bhí beartaithe, d'éirigh leis an misean an meicníocht imscartha a thástáil.

Chríochnaigh an spásbhealach 7 n-uaire, 41 nóiméad seo nuair a dúnadh an phaiste go haerghlas an mhodúil Poisk. San iomlán, ba é an chéad spásshiúlóid Chub agus an séú háit shuntasach de chuid Kononenko a mharcáil, rud a thug a chuid ama carnach spáis ag siúl go dtí 41 uair agus 43 nóiméad.

Foinsí: NASA TV, Gníomhaireacht Spáis Chónaidhme na Rúise (Roscosmos)