An pléasctha mear raidió is sine agus is faide i gcéin a Braitheadh, ag Brú Teorainneacha ár dTuisceana ar an gCruinne

I bhfionnachtain úrnua, d’aithin eolaithe ó Ollscoil Macquarie agus ó Ollscoil Teicneolaíochta Swinburne an pléasctha raidió gasta (FRB) is sine agus is faide i gcéin a aimsíodh riamh. Foilsithe san iris Science, léiríonn an staidéar go soláthraíonn FRBanna bealach chun staidéar a dhéanamh ar ábhar idir-réaltach agus go leathnaíonn sé ár n-eolas ar na cruinne.

Gabhadh an pléasctha raidió, a ainmníodh mar FRB 20220610A, ag teileascóp raidió ASKAP an 10 Meitheamh, 2022. D’eascair an pléasctha as imeacht cosmaí a scaoil méid dochreidte fuinnimh i níos lú ná soicind, arb ionann é agus astaíochtaí iomlána na Gréine. os cionn 30 bliain.

Trí úsáid a bhaint as raon miasa ASKAP, bhí na taighdeoirí in ann suíomh beacht an pléasctha raidió a aimsiú. Ansin bhain siad úsáid as Teileascóp An-mhór ESO (VLT) sa tSile chun cuardach a dhéanamh ar an réaltra foinseach, a d’éirigh amach go raibh sé níos sine agus níos faide ar shiúl ná aon FRB eile a aimsíodh roimhe seo.

Tacaíonn an fionnachtain seo le teoiricí reatha maidir le bunús FRBanna, toisc gur tháinig an pléasctha ó bhailiúchán réaltraí cumaisc. Leagann sé béim freisin ar theorainneacha na teicneolaíochta teileascóip reatha, toisc nach bhfuilimid in ann FRBanna a bhreathnú agus a aimsiú laistigh de thuairim is ocht mbilliún bliain san am atá thart.

Deimhníonn an staidéar freisin an gaol Macquart, a mhol an réalteolaí Astrálach Jean-Pierre 'JP' Macquart ar dtús, a thugann le tuiscint, dá fhad is atá pléasctha raidió tapa, is ea is mó gás idirleata a nochtann sé idir réaltraí. Tá an gaol seo fíor fiú i gcás FRBanna thar leath na Cruinne ar a dtugtar.

Go dtí seo, tá timpeall 50 FRB lonnaithe go beacht, agus beagnach leath díobh sainaitheanta ag baint úsáide as ASKAP. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh na mílte níos mó de na feiniméin chosmaí seo a fháil amach, lena n-áirítear iad siúd i suíomhanna níos faide i gcéin.

Cé go bhfuil cúis chruinn na FRBanna fós anaithnid, leagtar béim sa staidéar seo gur imeachtaí coitianta sa chosmas iad na pléascanna seo. Cuireann siad eolas luachmhar ar fáil chun ábhar idir réaltraí a bhrath agus chun cur lenár dtuiscint ar struchtúr na Cruinne.

Faoi láthair is é ASKAP an príomh-theileascóp raidió chun FRBanna a bhrath agus a aimsiú. Táthar ag súil go sáróidh teileascóip idirnáisiúnta SKA na todhchaí, atá á dtógáil faoi láthair in Iarthar na hAstráile agus san Afraic Theas, inniúlachtaí ASKAP, rud a ligeann do réalteolaithe FRBanna níos ársa agus níos faide i gcéin a aithint.

Tríd is tríd, cuireann an fionnachtain úrnua seo brú ar theorainneacha ár dtuiscint ar an gCruinne agus athdhearbhaíonn sé an tábhacht a bhaineann le pléascanna tapa raidió chun rúndiamhra an chosmas a réiteach.

Foinsí: Eolaíocht, Ollscoil Macquarie, ESO/M. Kornmesser