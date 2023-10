Is féidir le Croílis Óige Corónach na Dramhaíola Tonnta Teasa a Sheasamh, agus Bagairt Níos Mó do Sceireacha Coiréil

Tá taighde déanta le déanaí ag bitheolaithe muirí ó Ollscoil Sydney tar éis solas a chaitheamh ar athléimneacht na réaltóg coróin-de-dealga óg i gcoinne tonnta teasa, ag ardú imní faoin bhféidearthacht go ndéanfaí damáiste sceireacha coiréil níos measa mar gheall ar athrú aeráide. Tá crosiasc an choróin-deighne dúchasach don Mhórsceir Bhacainneach agus is eol go bhfuil siad ar cheann de na creachadóirí coiréil is suntasaí. Is é an dara damáiste a dhéanann siad ná cioclóin agus teagmhais thuartha i dtéarmaí mortlaíochta coiréil.

Léirigh an staidéar, a bhí faoi cheannas an Ollaimh Maria Byrne agus a foilsíodh san iris Global Change Biology, go bhfuil an crosóg de dealga óg in ann leibhéil arda teasa atá marfach don choiréil a fhulaingt. Ligeann an athléimneacht seo dóibh teacht slán ó thonnta teasa agus leanúint dá saolré mar chreachadóirí carnabhacha a chothaíonn coiréil atá ag fás arís.

Tugann na torthaí le fios, fiú má thagann laghdú ar dhaonra na croiche dealga fásta mar gheall ar théamh aigéin atá bunaithe ar athrú aeráide, is féidir leis an crosóg ghorm luibheach fanacht go foighneach ar na coinníollacha cearta chun fás ina chreachadóirí a itheann coiréil. D'fhéadfadh sé seo teacht chun cinn an daonra creachadóir agus tuilleadh damáiste do sceireacha coiréil.

Tá athrú aeráide ina chúis le tuaradh coiréil cheana féin agus bás nuair a ardaíonn teocht an uisce 1-3 céim Celsius. Fuair ​​​​an staidéar amach gur féidir le crosóg-deighne ógánach crosóg na gcos a fhulaingt trí huaire an déine teasa is cúis le tuaradh coiréil. Ligeann an cumas seo, mar aon lena rogha do ghnáthóga brablach a ghintear trí thuar coiréil agus básmhaireacht, go méadóidh a líon de réir a chéile le himeacht ama.

D'aithin na taighdeoirí freisin fachtóirí a chuireann le maireachtáil na croiche dealga ógánach i gcoinníollacha téimh. Laghdaíonn a mbeagmhéid a gcuid riachtanas fiseolaíocha, agus cuireann a gcumas beatha ar fhoinsí éagsúla bia, lena n-áirítear algaí coiréilíneach, a n-athléimneacht.

De réir comhúdar an staidéir, Matt Clements, leagann na torthaí béim ar an ról a d’fhéadfadh a bheith ag básmhaireacht choiréil de bharr tuaradh maidir le rannchuidiú le ráigeanna crosóga de na dealga. Tá ról ag caillteanas creachadóirí nádúrtha agus ag carnadh cothaithigh san uisce freisin chun tionchar an athraithe aeráide ar sceireacha coiréil a dhéanamh níos measa.

Tá gá le tuilleadh taighde chun impleachtaí na dtorthaí seo d'éiceachórais mhuirí agus caomhnú sceireacha coiréil a thuiscint.

