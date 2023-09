Méid agus Cruth Coilíneachta Coiréil Cinneann Coimpléasc agus Sláinte Mhuirí

Leagann staidéar le déanaí a rinne an mac léinn iarchéime Sofia Ferreira ó Ollscoil Haváí ag Hilo, i gcomhar le heolaithe mara, béim ar an tábhacht a bhaineann le méid agus cruth coilíneachta coiréil chun castacht agus sláinte na n-éiceachóras muirí a chinneadh. Dhírigh an staidéar, a foilsíodh san iris Nature, ar thuar conas a bhíonn tionchar ag sceireacha coiréil i Guam ar chastacht gnáthóige.

Is ailtirí dúlra iad coiréil, ag dearadh gnáthóga éagsúla agus tearmainn do speicis mhuirí. Bhain foireann Ferreira úsáid as ceamaraí ardteicneolaíochta faoi uisce agus as teicnící fótagraiméadrachta 3D chun 208 láithreán sceireacha coiréil timpeall Guam a mhapáil. Rinne siad measúnú ar os cionn 12,000 coiréil ina n-aonar, ag glacadh a méid agus a gcruth fáis.

Fuarthas amach sa staidéar go bhfuil ról ríthábhachtach ag gach cuar agus uillinn de choilíneacht choiréil maidir le raon leathan speiceas muirí a chothú. Bhain na taighdeoirí de thátal as go bhfuil méid agus deilbhíocht choilíneachta coiréil ina réamhinseoirí láidre ar chastacht ghnáthóg i sceireacha Guam agus gur cheart iad a ionchorprú i gcláir mhonatóireachta sceireacha coiréil.

Tá sceireacha coiréil ag dul i ngleic le bagairtí méadaitheacha ó strusóirí áitiúla agus domhanda. Tá sé ríthábhachtach chun oibriú inmheánach na n-éiceachóras seo a thuiscint. Tá súil ag Ferreira go dtabharfaidh a gcuid torthaí dóchas agus go gcuirfidh siad léargais ar fáil do thaighde amach anseo ar an tionchar a bhíonn ag gnáthóga sceireacha luaineacha ar orgánaigh a bhaineann le sceireacha faoi athrú aeráide.

Cuireann an staidéar seo lenár dtuiscint ar an ngaol casta idir tréithe coilíneachta coiréil agus castacht éiceachórais mhuirí. Trí léargas a fháil ar conas a mhúnlaíonn coilíneachtaí coiréil a ngnáthóg máguaird, is féidir le taighdeoirí straitéisí caomhantais níos éifeachtaí a fhorbairt chun na héiceachórais ríthábhachtacha seo a chosaint.

Foinsí:

– Sóifia B. Ferreira et al, Réamhaithris ar chastacht gnáthóige ag baint úsáide as cur chuige bunaithe ar shaintréithe maidir le sceireacha coiréil i Guam, Tuarascálacha Eolaíochta (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– Ollscoil Haváí ag Hilo (alt foinseach)