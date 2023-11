Conspóidí a Bhaineann le Taighde Didier Raoult: Súil Níos Géire

Tá an t-eolaí mór le rá ón bhFrainc maidir le galair thógálacha, Didier Raoult, a bhfuil aithne air mar gheall ar a thacaíocht do hydroxychloroquine mar chóireáil fhéideartha do COVID-19, tar éis dul ar gcúl le déanaí mar gur tarraingíodh siar dhá cheann dá pháipéar mar gheall ar imní faoi eitic. Tharla an tarraingt siar tar éis d’eolaithe eile bratacha dearga a ardú maidir leis na céadta foilseachán a d’eascair ón institiúid taighde Raoult a bhí i gceannas roimhe seo.

Foilsíodh an dá pháipéar aistarraingthe, dar teideal “Méadú Gut Redox agus Ídiú Prócairítí Anaeróbacha agus Meataigineacha i nGéar-Mhíchothú Tromchúiseach” agus “Athrú Micreabiota Gut ag Proteobacteria agus Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor agus Bacteroidetes Paucity in Marasmus,” i dTuarascálacha Scientific. in 2016 agus 2019, faoi seach. Thug na páipéir seo tuairim is 160 lua, rud a léirigh a dtionchar ar an bpobal eolaíochta.

Leag na fógraí aistarraingthe, a foilsíodh Dé Luain, béim ar an easpa formheas eiticiúil chuí ó choiste eitice sa Nígir nó sa tSeineagáil, áit a raibh rannpháirtithe an staidéir bunaithe. Cé gur luadh sna fógraí nach raibh na húdair in ann an doiciméadú ábhartha a sholáthar, níor aontaigh Raoult leis na haistarraingtí, d’fhan sé ina thost mar fhreagra ar iarratais ar thuairimí.

Chuir úsáideoirí PubPeer airdeallach, lena n-áirítear an t-imscrúdaitheoir Elisabeth Bik, aird an phobail ar na hábhair imní eiticiúla a bhain le hobair Raoult. Bhí Bik, a d’aithin imní chomhchosúil roimhe seo le go leor páipéar le Raoult, tar éis aghaidh a thabhairt ar chiapadh agus ar bhagairtí dlíthiúla mar thoradh ar a cuid iarrachtaí chun solas a chur ar sháruithe féideartha eitice.

Go háirithe, bhí an dá pháipéar aistarraingthe mar chuid de chomhlacht taighde níos mó ó Ionfhabhtú Méditerranée Institut Hospitalo-Universitaire (IHU-MI) i Marseille, an Fhrainc, a d'ardaigh amhrais mar gheall ar úsáid na huimhreach ceadaithe eitice céanna in ainneoin ábhair éagsúla a imscrúdú, samplaí, agus tíortha. Chuir léirmheastóirí a n-imní in iúl do Thuairiscí Eolaíochta agus d’irisleabhair eile i samhradh na bliana 2022 ach ní bhfuair siad aon fhreagra.

Agus tromchúis na líomhaintí á gcur san áireamh, mharcáil an foilsitheoir PLOS beagnach 50 páipéar le Raoult le léirithe imní agus chuir sé tús le himscrúdú fairsing ar an bhfaisnéis formheasa eitice. Mar sin féin, níltear ag súil le conclúidí deiridh maidir leis na himscrúduithe sin go ceann bliana eile ar a laghad.

In 2021, chuaigh Raoult ar scor mar stiúrthóir ar IHU-MI tar éis cigireacht a rinne Gníomhaireacht Náisiúnta na Fraince um Shábháilteacht Leigheasra agus Táirgí Sláinte. Léirigh an chigireacht easnaimh shuntasacha agus neamhchomhlíonadh na rialachán a rialaíonn taighde a bhaineann le hábhair daonna.

Cé gur féidir le conspóidí agus tarraingt siar amhras a chur faoi chreidiúnacht an taighde eolaíoch, leagann siad béim freisin ar a thábhachtaí atá maoirseacht láidir eiticiúil agus cloí le caighdeáin bhunaithe. Spreagann feasacht ar chásanna den sórt sin forairdeall laistigh den phobal eolaíoch agus leagann sé béim ar an ngá atá le grinnscrúdú leanúnach chun na caighdeáin eiticiúla is airde sa taighde a chinntiú.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad iad na príomhábhair imní a bhain le páipéir Didier Raoult?

F: Ba é an príomhábhar imní ná an easpa formheasa eiticiúil chuí do na staidéir a rinneadh sa Nígir nó sa tSeineagáil, ina raibh na rannpháirtithe bunaithe.

C: Cé a d’ardaigh na hábhair imní faoi pháipéir Raoult?

A: Chuir úsáideoirí PubPeer airdeallach, go háirithe an t-imscrúdaitheoir Elisabeth Bik, aird an phobail ar ábhair imní maidir le páipéir Raoult.

C: Cén beart atá déanta ag an bhfoilsitheoir PLOS maidir le páipéir Raoult?

A: Tá beagnach 50 de pháipéir Raoult marcáilte ag PLOS le léirithe imní agus chuir sé tús le himscrúdú ar an bhfaisnéis formheasa eitice. Táthar ag súil go dtógfaidh an t-imscrúdú bliain eile ar a laghad le críochnú.

C: Cén fáth ar scoir Didier Raoult mar stiúrthóir ar IHU-MI?

A: Chuaigh Raoult ar scor mar stiúrthóir IHU-MI tar éis cigireacht a rinne Gníomhaireacht Náisiúnta na Fraince um Shábháilteacht Leigheasra agus Táirgí Sláinte, a d'aithin easnaimh thromchúiseacha agus neamhchomhlíonadh na rialachán a rialaíonn taighde a bhaineann le hábhair daonna.