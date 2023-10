Gach Ceithre Inneall RS-25 Suiteáilte ar Chroíchéim Artemis 2 NASA

Shroich clár Artemis NASA, a bhfuil sé mar aidhm aige spásairí a sheoladh ar ais go dtí an Ghealach, garsprioc shuntasach nuair a suiteáladh na ceithre inneall RS-25 go léir ar Core Stage-2 le húsáid i misean Artemis 2. Greamaíodh na hinnill go rathúil leis an gcóras tiomána agus eitleonaice, rud a léirigh céim mhór chun cinn sa chlár. Sa chroíchéim, atá 212 troigh ar airde, tá dhá umar mór tiomántán leachta agus na ceithre inneall RS-25.

Cuireadh tús leis an bpróiseas suiteála go luath i mí Mheán Fómhair, agus an t-inneall deiridh á shuiteáil ar 20 Meán Fómhair. Tá sé ráite ag NASA gur próiseas am-íditheach é daingniú agus feistiú na gceithre inneall go dtí an chéim a bhaineann le comhpháirteanna éagsúla a cheangal agus tástálacha agus seiceálacha a dhéanamh chun a chinntiú go cuí. feidhmíocht.

Cé go bhfuil dul chun cinn déanta ar Chroíchéim-2, chuir saincheist táthú ag Saoráid Tionóil Michoud moill sealadach ar an obair ar an gCroíchéim-3, rud atá ríthábhachtach do mhisean Artemis 3. Mar sin féin, tá NASA dóchasach go dtiocfar ar réiteach. Táthar ag súil go gcríochnófar Croíchéim-2 níos déanaí i mbliana, agus tá Croíchéim-3 le bheith críochnaithe go déanach in 2024 nó go luath in 2025.

Chomh maith leis na suiteálacha innill, tá na hinnill RS-25 athchóirithe tar éis dul faoi thástáil deimhniúcháin tionscnaimh. Rinneadh tástáil ar na hinnill ar feadh 550 soicind, rud a sháraigh an t-achar riachtanach faoi 50 soicind. Is í an tástáil seo an chéad cheann de 12 thástáil phleanáilte roimh 2024, agus tá sé mar aidhm aici éifeachtúlacht na gcomhpháirteanna innill nua a mheasúnú.

In ainneoin an dul chun cinn, rinneadh cáineadh ar chlár Artemis NASA as a inbhuanaitheacht agus a chostais arda. Mheas an t-ardchigire go bhfuil an roicéad SLS Moon iomlán inchaite, a úsáidtear sa chlár, neamh-inacmhainneachta. Mar sin féin, tá NASA fós tiomanta don chlár agus tá sé ag obair chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin airgeadais.

Foinsí:

– Foinse 1: NASA

– Foinse 2: NASASpaceFlight