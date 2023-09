Éiríonn an Cogadh Cathartha i dTaighde Feasacha: Cúiseanna na Pseudo-eolaíochta

Tá cath conspóideach tagtha chun cinn i réimse an taighde comhfhiosachta, mar go bhfuil níos mó ná 100 taighdeoir mór le rá tar éis an teoiric chomhtháite faisnéise (IIT) a shéanadh mar pseudoscience. Ar an taobh eile de, tá an litir cáinte ag go leor daoine sa réimse mar rud díréireach agus droch-réasúnaithe. Tá imní ar an dá ghrúpa faoi chreidiúnacht fhadtéarmach agus cáil na heolaíochta comhfhiosachta.

Is teoiric uaillmhianach í IIT, atá molta ag an néareolaí Giulio Tononi, a bhfuil sé mar aidhm aige coinníollacha matamaitice a sholáthar chun a chinneadh an bhfuil córas comhfhiosach nó nach bhfuil. Ag croílár na teoirice tá tomhas ar chomhtháthú faisnéise, arna shonrú ag an litir Ghréagach φ. De réir IIT, éiríonn córas comhfhiosach nuair a sháraíonn an leibhéal φ sa chóras ina iomláine leibhéal aon chuid dá chuid aonair.

Tugann an teoiric le tuiscint go bhféadfadh an comhfhios a bheith níos forleithne ná mar a chreidtear go ginearálta, ag druidim le cineál “panpsychism” ina bhfuil an comhfhios trí mheán na cruinne fisiceach. Mar sin féin, tá difríochtaí suntasacha idir IIT agus an borradh panpsychism le déanaí a spreag an fealsamh Bertrand Russell.

Áitíonn léirmheastóirí IIT, cé go bhfuil tástáil déanta ar ghnéithe áirithe den teoiric, nach bhfuil tacaíocht thurgnamhach sa teoiric ina hiomláine, go háirithe maidir lena himpleachtaí dána agus frith-iomasach. Mar fhreagra air sin, áitíonn comhraic go bhfuil an easpa tacaíochta turgnamhaí seo fíor i gcás gach teoiricí comhfhiosachta atá ann faoi láthair agus go bhfuil sé mar thoradh ar theorainneacha i dteicnící néaríomháú.

Chuir “comhoibriú sáraíochta” le déanaí idir IIT agus teoiric an spáis oibre dhomhanda, teoiric iomaíoch na comhfhiosachta, spreagadh breise don chonspóid. Is éard atá i gceist leis an gcomhoibriú ná turgnaimh a dhearadh le chéile agus aontú roimh ré ar na torthaí a bheadh ​​i bhfabhar gach teoirice. Bhí torthaí tosaigh an chomhoibrithe seo measctha, le roinnt ag tacú le IIT agus cuid eile ag tacú le gnéithe den teoiric dhomhanda spás oibre.

Gné amháin de IIT a d’fhéadfadh cur leis an gcoinbhleacht is ea a bheith ag brath ar mhachnamh fealsúnach chomh maith le turgnamh eolaíoch. Tosaíonn an teoiric le cúig aicsiom a mhaíonn na togróirí gur féidir iad a bheith ar eolas trí eispéireas comhfhiosach a iniúchadh. Aistrítear na haicsiomaí seo ansin ina gcúig phostúlacha a shainíonn na hairíonna a theastaíonn le go mbeadh comhfhios ag córas fisiciúil.

D’fhéadfadh go léireodh an t-aighneas fonn freisin staidéar eolaíoch an chomhfhiosachta a idirdhealú ó na gnéithe fealsúnacha, ag cinntiú go mbreathnaíonn maoinitheoirí agus an pobal taighde ar eolaíocht an chomhfhiosachta mar mhóriarracht eolaíoch.

Dúshlán uathúil amháin i staidéar na comhfhiosachta ná go mbaineann sé le feiniméan nach bhfuil inbhraite go poiblí. Tá eolas ar an bhfeasacht trí thaithí phearsanta suibiachtúil, rud a fhágann go bhfuil sé deacair teoiricí sonracha a chruthú nó a bhréagnú go turgnamhach. Cé gur féidir leis an eolaíocht teoiriciú a dhéanamh ar fheiniméin do-bhraite, tá comhfhios ar leith sa mhéid is nach féidir le daoine eile é a bhrath go díreach.

Cé gur dian an cath idir moltóirí agus léirmheastóirí IIT, léiríonn sé na castachtaí agus na díospóireachtaí leanúnacha laistigh de réimse an taighde comhfhiosachta. De réir mar a leanann taighdeoirí ar aghaidh ag iniúchadh nádúr an chonaic, tá sé ríthábhachtach cur chuige eolaíoch dian a choinneáil agus na deacrachtaí bunúsacha a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar fheiniméan atá suibiachtúil go bunúsach a aithint.

