Ardú Teannas i dTaighde Feasachta de réir mar a Cháineann Breis agus 100 Taighdeoir Teoiric Faisnéise Comhtháite

I réimse an taighde comhfhiosachta, tá díospóireacht faoi bhailíocht na Teoirice Faisnéise Comhtháite (IIT), agus níos mó ná 100 taighdeoir ag síniú litir á chur ina leith go bhfuil sé pseudoscientific. Cé go molann IIT tuiscint níos leithne ar an gcomhfhios, áitíonn léirmheastóirí nach bhfuil tacaíocht chuimsitheach eimpíreach ag an teoiric. Ina theannta sin, creideann roinnt taighdeoirí go bhféadfadh cumasc dearcthaí eolaíocha agus fealsúnacha in IIT a déine eolaíoch a chur i mbaol.

Baineann an choimhlint idir sínitheoirí na litreach agus moltóirí IIT le hábhair imní faoi inchreidteacht fhadtéarmach na heolaíochta comhfhiosachta. Tá eagla orthu siúd a shínigh an litir go mbainfear an bonn de chlú na páirce trí eolaíocht an chomhfhiosachta a nascadh leis an teoiric bhréag-eolaíoch a fheictear dóibh. Ar an láimh eile, tá imní ar chosantóirí IIT go ndéanfaidh líomhaintí gan bhunús na pseudo-eolaíochta eolaíocht iomlán na comhfhiosachta a mhilleadh.

Tá sé mar aidhm ag IIT, atá molta ag an néareolaí Giulio Tononi, coinníollacha matamaitice beachta a bhunú chun láithreacht an chonaic in aon chóras a chinneadh. Ag croílár na teoirice, tugtar isteach tomhas faisnéise comhtháite, lipéadaithe ϕ, a thugann le tuiscint go n-éiríonn córas comhfhiosach nuair a bhíonn níos mó ϕ sa chóras ina iomláine ná mar atá in aon chuid dá chuid. Dá bhrí sin, tugann IIT le tuiscint go bhféadfadh an Chonaic a bheith níos forleithne ná mar a chreidtear go coitianta, ag teacht le coincheap an panpsychism.

Áitíonn lucht comhraic IIT, áfach, cé go bhfuil tástáil déanta ar ghnéithe áirithe den teoiric, nach bhfuil tacaíocht shuntasach turgnamhach ag an teoiric ina hiomláine dá himpleachtaí dána agus frith-iomasach. Maíonn frith-argóintí nach mbaineann an easpa fianaise thurgnamhach seo le IIT ar leith ach gur dúshlán coitianta é i dteoiricí reatha na comhfhiosachta de bharr teorainneacha i dteicnící néaríomháú.

Chun comhfhios a thuiscint, rinneadh comhoibriú sáraíochta idir IIT agus teoiric eile ar a dtugtar teoiric dhomhanda spás oibre. Tá sé mar aidhm ag an gcomhiarracht seo turgnaimh a dhearadh a bheadh ​​i bhfabhar gach teoirice agus a chuirfeadh cosc ​​ar léirmhínithe claonta ar na torthaí. Thug na torthaí tosaigh meascán tacaíochta don dá theoiric, agus buntáiste beag ag dul i dtreo IIT.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mbraitheann IIT ní hamháin ar thurgnamh eolaíoch ach go n-ionchorpraíonn sé machnamh fealsúnachta freisin. Tosaíonn an teoiric le cúig aicsiom, a dhíorthaítear ó eispéiris chomhfhiosach phearsanta, a aistrítear ansin i gcúig postulates idirnasctha. D’fhéadfadh gnéithe fealsúnacha a chur le IIT a bheith ina chúis amháin ar mian le comhraic eolaíocht an chomhfhiosachta a idirdhealú óna gnéithe fealsúnacha.

I ndeireadh na dála, leathnaíonn an staidéar ar Chonaic thar eolaíocht íon. Cé go bhfuil sé mar aidhm ag an eolaíocht feiniméin inbhraite go poiblí a mhíniú, tugtar an Chonaic go príobháideach trí fheasacht aonair. Cruthaíonn an tréith shainiúil seo den chomhfhiosacht dúshláin i dtaispeántais thurgnamhach teoiricí. Mar sin féin, ceadaíonn sé freisin d’iniúchadh a dhéanamh ar eispéiris agus ar mhothúcháin shuibiachtúla, ag socrú taighde comhfhiosachta seachas iarrachtaí eolaíocha eile.

Foinsí:

– [Foinse 1]

– [Foinse 2]