Pléann an t-alt seo an tábhacht a bhaineann le paraiméadair bhunúsacha na réaltaí a chinneadh agus cuireann sé anailís mhionsonraithe speictreascópach ar réalta Barnard i láthair. Tá sé tábhachtach na paraiméadair seo a thuiscint i réimsí éagsúla den réaltfhisic, ó staidéar a dhéanamh ar éabhlóid na réaltraí go dtí léargas a fháil ar struchtúr inmheánach eisphláinéid.

Tá an anailís bunaithe ar speictream ard-chaighdeán gar-infridhearg (NIR) de réalta Barnard, tógtha le CFHT/SPIRou, a bhfuil cóimheas comhartha-go-torann de os cionn 2500 sa bhanda H. Cuirtear an speictream seo i gcomparáid le samhlacha atmaisféar stellar PHOENIX-ACES. Is díol spéise é, cé go bhfuil na mílte línte sa speictream breathnaithe, tá go leor línte sa mhúnla nach bhfeictear sna sonraí a breathnaíodh, agus vice versa.

Sainaithnítear go leor fachtóirí, amhail neamhréireanna leanúnacha, éilliú gan réiteach, agus línte speictreach a aistrítear óna dtonnfhad ionchais, mar fhoinsí claonta féideartha chun flúirse a chinneadh. Chun na dúshláin seo a shárú, sainaithníonn na húdair liosta gearr de chúpla céad líne iontaofa as an os cionn 10,000 líne a breathnaíodh san NIR is féidir a úsáid le haghaidh speictreascópacht cheimiceach.

Cuirtear modh nua chun teocht éifeachtach agus miotalacht iomlán na n-abhac M a rothlaíonn go mall i láthair sa staidéar seo a chinneadh. In ionad modhanna bulcfheistithe speictreach a úsáid, úsáideann an cur chuige nua seo roinnt grúpaí línte. Ag baint úsáide as an modh seo, cinntear go bhfuil teocht éifeachtach réalta Barnard thart ar 3231 K. Tá an toradh seo comhsheasmhach leis an luach a fhaightear ón modh idirfheiriméadrach.

Soláthraíonn an staidéar freisin tomhais flúirse de 15 eilimint dhifriúla do réalta Barnard, lena n-áirítear ceithre eilimint (K, O, Y, Th) nár tuairiscíodh riamh roimhe seo don réalta seo. Leagann na torthaí béim ar an tábhacht a bhaineann le samhlacha reatha atmaisféar a fheabhsú chun lánúsáid a bhaint as speictreascópacht NIR chun tuiscint a fháil ar airíonna agus ar chomhdhéanamh réalta cosúil le réalta Barnard.

Foinsí: astro-ph.EP