Léiríonn Staidéar Nua Is Féidir le Trigonelline i Caife Cuimhne agus Foghlaim a Fheabhsú

Léirigh staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí in Ollscoil Tsukuba gur féidir le Trigonelline (TG), comhdhúil a fhaightear i gcaife, síolta fenugreek, agus raidis, cuimhne agus foghlaim spásúlachta i lucha a fheabhsú. Bhain an staidéar úsáid as cur chuige comhtháite, ag comhcheangal peirspictíochtaí cognaíocha agus bitheolaíochta móilíneacha chun éifeachtaí TG ar mheath cognaíocha a bhaineann le haois a fhiosrú.

Thug na taighdeoirí TG ó bhéal do lucha 8 (SAMP8) le luasghéarú seanaoise ar feadh 30 lá. Ansin cuireadh na lucha faoi thástáil lúbra uisce Morris chun a gcuid foghlama spásúlachta agus feidhmíocht cuimhne a mheas. Léirigh na torthaí feabhas suntasach ar fheidhmíocht na lucha a ndearnadh cóireáil orthu le TG i gcomparáid leis an ngrúpa rialaithe.

Chun na meicníochtaí móilíneacha bunúsacha a thuiscint, rinne na taighdeoirí anailís thras-traipeolaíoch lánghéine ar an hippocampus. Fuair ​​​​siad amach go raibh conairí comharthaíochta modhnaithe TG a bhaineann le forbairt an néarchóras, feidhm miteachondrial, sintéis ATP, athlasadh, uathphagaíocht, agus scaoileadh néar-tharchuradóirí.

Ina theannta sin, léirigh an staidéar go raibh TG in ann néar-athlasadh a chosc trí ghníomhachtú an fhachtóra trascríobh NF-κB a chosc tríd an bhfachtóir comharthaíochta Traf6. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil an cumas ag TG meath cognaíocha a bhaineann le haois a chosc agus a mhaolú trí fhoghlaim spásúlachta agus cuimhne a fheabhsú.

Le blianta beaga anuas, tugadh aird shuntasach ar an gcuardach do chomhdhúile nádúrtha ar féidir leo feidhm chognaíoch a fheabhsú i ndaoine atá ag dul in aois. Cuireann an staidéar seo leis an tosaíocht taighde seo trí aibhsiú a dhéanamh ar chumas TG mar chomhdhúil fheidhmiúil ar féidir leis an meath cognaíoch a bhaineann le haois a fheabhsú.

Mar fhocal scoir, léiríonn torthaí an staidéir seo na héifeachtaí dearfacha atá ag Trigonelline maidir le feabhas a chur ar chuimhne agus ar fhoghlaim spásúlachta. Tá gá le tuilleadh taighde chun féidearthacht iomlán TG mar ghníomhaire teiripeach do mheath cognaíocha a bhaineann le haois a fhiosrú.

Foinse: GeroScience - “Transcriptomics agus fianaise bithcheimiceach ar fhoghlaim a fheabhsú triantánach agus meath cuimhne sa tsamhail sean-luathaithe luch seans maith 8 (SAMP8) trí cítocíní proinflammatory a shochtadh agus scaoileadh neurotransmitter a ardú.”