Tá Gealltanas ag Uirlis Nua Eagarthóireachta Bunaithe CRISPR maidir le Neamhoird Géiniteacha a Chóireáil

Tá uirlis nua eagarthóireachta géine forbartha ag taighdeoirí ó Ollscoil Tóiceo a d'fhéadfadh cóireálacha le haghaidh neamhoird ghéiniteacha a réabhlóidiú. Is leagan modhnaithe den einsím AsCas12f é an uirlis, nach bhfuil ach an tríú cuid de mhéid an einsím Cas9 a úsáidtear go coitianta. Ligeann an méid níos lú seo do sheachadadh níos éifeachtaí na heinsíme isteach i gcealla, rud a d'fhéadfadh éifeachtacht na géinteiripe a fheabhsú.

Chun cumas eagarthóireachta na heinsíme AsCas12f a fheabhsú, chruthaigh an fhoireann taighde sócháin agus rinne siad innealtóireacht ar athraithigh den einsím a cuireadh le gníomhaíocht. Léirigh na leaganacha seo cumas eagarthóireachta 10 n-uaire níos mó ná an einsím bhunaidh. Tástáladh ar lucha ar an AsCas12f a ndearnadh innealtóireacht air agus léiríonn sé gealltanas maidir le cóireálacha níos éifeachtaí a fhorbairt d'othair a bhfuil neamhoird ghéiniteacha orthu.

D'fhoilsigh na taighdeoirí a gcuid torthaí san iris Cell, áit ar tháinig siad ar an gconclúid go bhféadfadh na leaganacha AsCas12f a ndearnadh innealtóireacht orthu feidhmiú mar ardán eagarthóireachta géanóim íosta le haghaidh géinteiripe in vivo. Mar gheall ar dhlúthmhéid na heinsíme AsCas12f is iarrthóir tarraingteach é le seachadadh trí víris adeno-ghaolmhara (AAVanna), a úsáidtear go coitianta mar iompróirí d'ábhar géiniteach i géinteiripe. Ceadaíonn an méid níos lú do phacáistiú níos éifeachtaí den einsím isteach i veicteoirí AAV.

Bhain an fhoireann úsáid as meascán d’anailís struchtúrach agus de mhodhanna domhainscanta sócháin chun sócháin a aithint a chuirfeadh le héifeachtacht na heinsíme i gcealla daonna. Ansin d’úsáid siad micreascópacht chrióigineach leictreoin chun struchtúr AsCas12f a anailísiú agus chun an leagan nua den einsím a innealtóireacht le cumas feabhsaithe eagarthóireachta.

Thug na taighdeoirí faoi deara freisin an fhéidearthacht úsáid a bhaint as samhaltú ríomhaireachtúil nó foghlaim mheaisín i staidéir amach anseo chun teaglaim níos fearr fós a aithint le haghaidh feabhsúcháin bhreise. Creideann siad go bhféadfaí an cur chuige seo a chur i bhfeidhm ar einsímí Cas eile, rud a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar fhorbairt einsímí eagarthóireachta géanóim atá in ann díriú ar raon leathan géinte.

Tríd is tríd, tá an poitéinseal ag an uirlis nua eagarthóireachta géine seo atá bunaithe ar CRISPR réimse na géinteiripe a chur chun cinn go suntasach agus roghanna cóireála a fheabhsú d’othair a bhfuil neamhoird ghéiniteacha orthu.

Foinsí:

– Cill: “Uirlis dhlúth eagarthóireachta géanóim bunaithe ar AsCas12f díorthaithe trí scanadh sócháin domhain agus anailís struchtúrach”

– Foinse Íomhá: Hino et al. 2023 (gan áireamh)