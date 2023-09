Leanfaidh Cealla Daonna Patrún Méid agus Áireamh

I staidéar le déanaí a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí, tá taighdeoirí ó Ollscoil McGill tar éis teacht ar phatrún iontach i gcealla daonna a bhfuil an chuma orthu go leanann siad siméadracht chomhsheasmhach matamaiticiúil ar fud an orgánaigh ar fad. Nochtann an staidéar gaol inbhéartach idir méid agus comhaireamh cille, rud a thugann le tuiscint go bhfuil comhbhabhtáil idir na hathróga seo.

Tá ról ríthábhachtach ag méid agus comhaireamh cille i bhfás agus i bhfeidhm an chorp daonna. Mar sin féin, go dtí seo, níor scrúdaigh aon staidéar cuimsitheach an gaol idir na fachtóirí seo ar fud an orgánaigh dhaonna ar fad. Chun an bhearna seo a líonadh, thiomsaigh an fhoireann taighde sonraí ó níos mó ná 1,500 foinse foilsithe chun tacar sonraí mionsonraithe a chruthú maidir le méid cille agus comhaireamh ar fud na gcineálacha cille móra.

Léiríonn torthaí an staidéir, de réir mar a mhéadaíonn méid na gceall, go laghdaítear líon na gceall, agus vice versa. Ciallaíonn sé seo go gcuireann cealla laistigh d'aicme áirithe méide go cothrom le bithmhais cheallacha iomlán an choirp. Tá an gaol idir méid ceall agus comhaireamh fíor i ngach cineál cille agus aicmí méide éagsúla, rud a léiríonn patrún comhsheasmhach hoiméastáis.

Measann na taighdeoirí go bhfuil thart ar 36 trilliún ceall ag fireannach ina gcorp, agus tá thart ar 28 trilliún cealla ag baineannaigh, agus tá thart ar 17 trilliún cealla ag leanbh deich mbliana d'aois. Is iad cealla muscle agus saille is mó atá i ndáileadh bithmhais cille, agus tá tionchar suntasach ag cealla fola dearga, pláitíní agus cealla fola bán ar chomhaireamh ceall.

Suimiúil go leor, coinníonn gach cineál cille raon sainiúil méide a fhanann aonfhoirmeach ar feadh fhorbairt an duine aonair. Tá an patrún seo comhsheasmhach ar fud na speiceas mamaigh, rud a thugann le tuiscint bunphrionsabal de bhitheolaíocht na gceall.

Tríd is tríd, léiríonn an taighde seo an gaol casta idir méid cille agus comhaireamh i gcorp an duine. Soláthraíonn na torthaí léargais luachmhara ar fhorbairt agus ar fheidhmiú na gceall, ag oscailt bealaí nua le haghaidh tuilleadh taiscéalaíochta i réimse na bitheolaíochta.

