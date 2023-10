Cad as a ndéantar Cóiméid agus Cá As A dTagann Siad?

Is réada neamhaí iad cóiméid a ghlacann ár samhlaíocht lena stríoca geala trasna na spéire agus a n-eireabaill fhada. Ach ar smaoinigh tú riamh ar cad as a ndéantar cóiméid agus cad as a dtagann siad?

Is éard atá i gcóiméid iarbhír ná fágálacha ó fhoirmiú ár gcóras gréine timpeall 4.5 billiún bliain ó shin. Tháinig an chuid is mó den ghás, den deannach, den charraig agus den mhiotal go dtí an Ghrian agus ar na pláinéid, ach is é an rud nár gabhadh ná cóiméid agus asteroids.

Is minic a thagraítear do chóiméid mar “liathróidí sneachta salacha” nó “liathróidí salacha oighreata” toisc gur cnuasaigh carraige, deannaigh, oighir agus gáis agus móilíní reoite iad. Is é núicléas cóiméad an croí atá comhdhéanta de na hábhair seo.

Timpeall an núicléis tá ciseal clúmhach oighir, cosúil le cón sneachta, agus screamh dlúth criostalach. Cruthaíonn an screamh nuair a thagann an cóiméad in aice leis an nGrian agus teasaíonn a sraitheanna amuigh. Leis an taobh amuigh crispy agus fluffy taobh istigh, cóiméid curtha i gcomparáid le domhain-friochta uachtar reoite.

Níl an chuid is mó de chóiméid ach cúpla míle ar leithead, agus tá an cóiméad is mó ar eolas thart ar 85 míle ar leithead. Tá siad sách beag agus dorcha, rud a fhágann nach bhfeictear iad ach amháin nuair a thagann siad in aice leis an nGrian.

Nuair a thagann cóiméad chuig an nGrian, téann sé suas agus téann sé faoi phróiseas ar a dtugtar sublimation. Seo nuair a athraíonn na gáis agus na móilíní reoite ar dhromchla an chóiméid go díreach ó sholad go gás. Cruthaíonn an gás agus an deannach a scaoiltear néal timpeall an chóiméid ar a dtugtar coma.

Idirghníomhaíonn an Bheirnicé leis an nGrian chun dhá eireaball a chruthú. Tá an eireaball ian comhdhéanta de ghás agus tá dath gorm air. Tá an t-eireaball deannaigh déanta ag cáithníní deannaigh a scaoiltear le linn sublimation agus léiríonn sé solas na gréine, rud a thugann cruth cuartha don eireaball.

Tá fithisí an-eccentric ag cóiméid, rud a chiallaíonn go bhfuil ubhchruthacha fadaithe acu le conairí foircneacha a thógann siad gar don Ghrian agus i bhfad uaithi. Caitheann siad an chuid is mó dá gcuid ama i réigiúin i bhfad amach den ghrianchóras, ag bogadh go mall tríd an taobh amuigh.

Creidtear gur tháinig go leor cóiméid ó scamall Oort, blaosc chruinn de chorpáin bheaga ghrianchórais atá timpeall ar ár ngrianchóras. Tá fith-thréimhsí fada os cionn 200 bliain ag cóiméid ó scamall Oort agus tugtar cóiméid fadtréimhseacha orthu.

Ar an láimh eile, tá tréimhsí fithise níos lú ná 200 bliain ag Cóiméid ghearrthréimhse. Tagann roinnt cóiméid ghearrthréimhseacha ón gCreasa Kuiper, crios astaróideach thar Neiptiún. Tá Cóiméid teaghlaigh Iúpatar ann freisin a bhfuil tréimhsí fithise níos lú ná 20 bliain acu agus nach sroicheann ach chomh fada le fithis Iúpatar.

Caitheann Cóiméid tréimhse sách gearr sa ghrianchóras inmheánach, ag gealú agus iad ag druidim leis an nGrian sula n-imíonn siad agus filleann siad ar an ngrianchóras amuigh.

Leanann Cóiméid ag mealladh ár bhfiosracht agus ag tairiscint léargais ar bhunús ár gcóras gréine.

Foinsí:

– “Cad as a ndéantar Cóiméid?” ag NASA

– “Cóiméid: Fíricí agus Faisnéis” le Space.com