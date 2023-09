Cóiméad Nishimura chun Láithriú Neamhchoitianta a Dhéanamh Roimh Rásaíocht Ar Ais sa Spás

Tá cóiméad nua-aimsithe darb ainm Nishimura réidh chun an cur chuige is gaire don Domhan a bhaint amach an tseachtain seo chugainn, ag tabhairt deis uathúil do lucht féachana na spéire radharc a fháil ar an seómra neamhaí seo. Leis an dath glas buailte agus méid mór leathmhíle, tá Cóiméad Nishimura radharc tarraingteach i spéir na hoíche.

Ar an Máirt, tiocfaidh an cóiméad seo laistigh de 78 milliún míle den Domhan sula dtosóidh sé ar a thuras timpeall na gréine agus ar ais amach sa spás. Cé go bhfuil fithis Nishimura mapáilte go cúramach agus nach bhfuil sé ina bhagairt ar ár bplainéad, tugann a chuma deis do réalteolaithe agus díograiseoirí íomhánna iontacha den taistealaí cosmaí seo a ghabháil.

Chun breathnú ar Cóiméad Nishimura, is é an t-am is fearr roimh éirí gréine nuair a bheidh sé íseal sa spéir in aice leis an réaltbhuíon Leo. Moltar déshúiligh nó teileascóp beag a úsáid chun an infheictheacht is fearr. Mar sin féin, de réir mar a bhogann Nishimura níos gaire don Domhan, beidh sé níos gile freisin, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca é a fheiceáil leis an tsúil nocht.

Beidh an cóiméad le feiceáil sa Leathsféar Thuaidh go dtí Dé Céadaoin nuair a cheaptar go n-imeoidh sé as radharc. Ach ná bíodh eagla ort, mar go dtiocfaidh Nishimura arís sa Leathsféar Theas ag deireadh mhí Mheán Fómhair, ag tabhairt deis eile chun a áilleacht a fheiceáil.

Is é an rud a dhéanann Cóiméad Nishimura thar a bheith speisialta ná a dath glas, a dhíorthaítear ó láithreacht “carbón diatómach, móilín an-imoibríoch a chruthaítear ón idirghníomhú idir solas na gréine agus ábhar orgánach.” Tá an ghné uathúil seo tar éis aird na réalteolaithe gairmiúla agus amaitéaracha araon a mhealladh.

Is díol suntais é nár thángthas ar Nishimura trí shuirbhéanna teileascópacha uathoibrithe ach trí Hideo Nishimura, réalteolaí amaitéarach sa tSeapáin, ag baint úsáide as ceamara digiteach caighdeánach agus lionsa telephoto. Mar thoradh air sin, ainmníodh an cóiméad go cuí i ndiaidh a aimsitheoir. Ní hé seo an chéad uair a d’aimsigh Hideo Nishimura cóiméid, mar d’aithin sé dhá cheann eile roimhe seo.

Mar sin, má cheadaíonn an aimsir, tapaigh an deis féachaint ar chuma annamh Cóiméad Nishimura sula rithfidh sé timpeall na gréine agus slán a fhágáil go ceann 400 bliain. Lig iontais na cruinne a nochtadh roimh do shúile agus iontas ar áilleacht ár gcomharsana Cosmaí.

Foinsí:

– USA TODAY Líonra tuairisciú agus taighde

– Associated Press

– NASA;

– planetary.org;

– spás.com;

– earth.com;

– réalteolaíocht.com