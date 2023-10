- An ndéanfaidh Cóiméad 2/P Encke agus na meteors Taurid 'cleas' nó 'cóireáil' do bhreathnóirí i mbliana?

Is míonna iontacha iad Deireadh Fómhair agus Samhain le haghaidh faire meteor, agus ní haon eisceacht í 2023. I mbliana, tá cúis ar leith le bheith airdeallach mar go sroicheann Cóiméad 2P Encke, foinse Liathróidí Dóiteáin Taurid Samhain, perihelion ar 22 Deireadh Fómhair. Ar an drochuair, níl dearcadh an chóiméid i mbliana fabhrach do bhreathnóirí ar an Domhan. Beidh sé íseal sa spéir breacadh an lae, ach ceithre chéim ón nGrian nuair a shroicheann sé perihelion ar an taobh thall dá fithis.

Cóiméad 2P Tá tréimhse fithiseach 3.3 bliana ag Encke agus tá sé mar chuid de shnáithe níos mó ar a dtugtar Coimpléasc Encke (nó Taurid). Orbits sé laistigh d'fhithis Mhearcair agus raonta amach go dtí an crios astaróideach idir Mars agus Iúpatar. Ní mhaireann an chéad pas fabhrach eile den chóim go dtí an 11 Iúil, 2030.

Táirgeann na meteors Taurid, ar a dtugtar Liathróidí Dóiteáin Oíche Shamhna freisin, dhá shruth atá gníomhach ó dheireadh mhí Dheireadh Fómhair go lár mhí na Samhna. Cé go bhfuil ráta íseal acu de chúig meteor in aghaidh na huaire, tá cáil orthu as liathróidí dóiteáin a tháirgeadh. I mbliana, tarlaíonn Gealach Iomlán an Hunter ar 28 Deireadh Fómhair, ach níor cheart go gcuirfeadh an Gealach geal bac ar infheictheacht liathróidí dóiteáin.

I measc na gcithfholcadáin meteor eile le bheith ag faire amach don séasúr seo tá na hOrainidí, a bhuaic ar maidin Dé Domhnaigh, 22 Deireadh Fómhair, le ráta ionchais de 20 meteor in aghaidh na huaire. Na Leonids, a bhuaic thart ar 18 Samhain, táthar ag súil go mbeidh ráta níos ísle de ach 15 meteor in aghaidh na huaire. Mar sin féin, tá fianaise ann go bhféadfaimis dul i dtreo rian níos sine don sruth Leonid, rud a d’fhéadfadh méadú ar ghníomhaíocht a bheith mar thoradh air.

Le linn cithfholcadáin meteor, is féidir leat meteors a rianú siar go dtí an radiant ina réaltbhuíonta faoi seach. Mar shampla, más féidir leat meitéar a rianú siar go Orion, is Orionid é agus más féidir leat é a rianú ar ais go Leo, is Leonid é.

Tríd is tríd, cé go bhféadfadh teorainn a chur le hinfheictheacht Cóiméad 2P Encke i mbliana, tá neart le bheith ag tnúth leis fós leis na meteors Taurid agus cithfholcadáin meteor eile.

