Cathain a Thosaíonn Ógánaigh ag Smaoineamh Cosúil le Daoine Fásta?

Tugann staidéar ceannródaíoch a foilsíodh in Nature Communications léargais nua ar aibiú na feidhme feidhmiúcháin in ógánaigh. Tagraíonn feidhm feidhmiúcháin do shraith scileanna cognaíocha a chuireann ar chumas daoine aonair pleanáil, aistriú idir tascanna, díriú agus cur i gcoinne seachráin. De réir an staidéir, is gnách go sroicheann feidhm feidhmiúcháin aibíocht faoi 18 mbliana d’aois.

Is éard a bhí i gceist leis an taighde ná anailís a dhéanamh ar shonraí ó bhreis agus 10,000 rannpháirtí thar cheithre thacar sonraí éagsúla, ag léiriú cairt chuimsitheach d’fhorbairt chognaíoch i ndéagóirí. Tá impleachtaí suntasacha ag na torthaí do thuismitheoirí, d’oideachasóirí, do shíciatraithe, agus d’fhéadfadh go mbeadh an córas breithiúnach ag socrú teorainneacha na hógántachta.

“Nuair a labhraím le tuismitheoirí, deir go leor acu, ‘Níl aon chaoi gur duine fásta iomlán é mo dhuine 18 mbliana d’aois!’” a dúirt an t-údar sinsearach Beatriz Luna, ollamh le síciatracht i Scoil Ollscoil Pittsburgh Cógas. “Feabhsaíonn an cumas feidhm feidhmiúcháin a úsáid go hiontaofa le haois agus, i suíomh saotharlainne ar a laghad, aibíonn sé faoi 18 mbliana d’aois.”

Roimh an staidéar seo, ní raibh amlíne na hógántachta sainmhínithe chomh soiléir céanna i gcomparáid le garspriocanna dea-dhoiciméadaithe na hóige. Chuir castacht na bpróiseas forbartha a bhaineann leis an gcaithreachas agus an easpa uirlisí le hanailís a dhéanamh ar thacair sonraí casta bac ar iarrachtaí roimhe seo forbairt inchinn an déagóra a mhapáil.

“Inár staidéar, bhíomar ag iarraidh comhdhearcadh a chur i láthair agus ní cúilín amháin,” a mhínigh an príomhúdar Brenden Tervo-Clemmens. “Is é seo an eolaíocht forbraíochta a chomhlíonann sonraí móra. Táimid ag baint úsáide as uirlisí nach raibh ar fáil do thaighdeoirí go dtí le déanaí."

Trí chairteacha fáis inatáirgthe a sholáthar don fheidhm feidhmiúcháin thar thascanna agus tacair shonraí éagsúla, osclaíonn an taighde seo an doras chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí idirghabhálacha teiripeacha agus drugaí ar gharspriocanna forbartha. Ina theannta sin, féadtar feabhas a chur ar dhiagnóiseadh luath tinneas meabhrach ar nós scitsifréine, a thagann chun cinn go minic le linn na hógántachta, le tuiscint a fháil ar amlíne tipiciúil aibithe feidhmeanna feidhmiúcháin.

Cad is feidhm feidhmiúcháin ann?

Tagraíonn feidhm feidhmiúcháin do shraith scileanna cognaíocha a chuireann ar chumas an duine aonair pleanáil, aistriú idir tascanna, díriú, cur i gcoinne seachráin, agus mothúcháin a rialú.

Conas a rinneadh an staidéar?

Rinne an staidéar anailís ar shonraí ó bhreis is 10,000 rannpháirtí thar cheithre thacar sonraí éagsúla. Bhailigh taighdeoirí 23 tomhais ar leith d’fheidhm feidhmiúcháin agus d’úsáid siad samhaltú matamaitice chun athruithe thar am a rianú.

Cathain a aibíonn feidhm feidhmiúcháin de ghnáth?

De réir an staidéir, is gnách go sroicheann feidhm feidhmiúcháin aibíocht faoi 18 mbliana d’aois.

Cad iad na himpleachtaí a bheidh ag an taighde seo?

Tá impleachtaí ag torthaí an staidéir seo ar thuismitheoirí, ar oideachasóirí, ar shíciatraithe, agus ar an gcóras breithiúnach, b’fhéidir. Is féidir le tuiscint a fháil ar amlíne tipiciúil aibithe feidhmeanna feidhmiúcháin cabhrú le diallais a aithint agus diagnóis luath tinnis mheabhrach a éascú.

Conas is féidir leis an taighde seo dul i bhfeidhm ar idirghabhálacha teiripeacha agus drugaí?

Trí chairteacha fáis a sholáthar d’fhorbairt feidhmeanna feidhmiúcháin, ceadaíonn an taighde seo do thaighdeoirí a rianú conas a théann idirghabhálacha teiripeacha agus drugaí i bhfeidhm ar gharspriocanna forbartha i ndéagóirí.