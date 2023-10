Deimhníonn Taighde Nua go bhfuil Saibhreas Miotail ag Asteroid Psyche

Tá taighde nua déanta ag eolaithe ó Ionad Taighde Ames NASA i Silicon Valley i gCalifornia a thugann le tuiscint go bhfuil an t-astaróideach Psyche saibhir i miotail go deimhin, ag tacú le hipitéisí roimhe seo. Chonaic an fhoireann, faoi cheannas Anicia Arredondo agus Maggie McAdam, Psyche ag baint úsáide as Réadlann Stratospheric na Réalteolaíochta Infridhearg (SOFIA) de chuid NASA i mí Feabhra 2022.

Thug SOFIA, aerárthach Boeing 747SP modhnaithe chun teileascóp frithchaiteach a iompar, deis don fhoireann sonraí a bhailiú ó gach cuid de dhromchla Psyche. Níorbh fhéidir an fhaisnéis fhíorluachmhar seo faoi na hábhair atá i dromchla an astaróideach a fháil trí úsáid a bhaint as teileascóip talamh-bhunaithe.

Ar cheann de na príomhchúiseanna ar roghnaigh Psyche breathnóireacht ghéar ag spásárthach ná an cumas atá aige léargais a sholáthar ar fhoirmiú pláinéid. Creideann eolaithe go bhfuil croíleacáin mhiotalacha ag an Domhan, Mars, agus Mearcair freisin, ach tá siad suite ró-fhada faoi bhun maintlín agus screamh na pláinéid le breathnú nó le tomhas díreach. Chuirfeadh daingniú Psyche mar chroílár pláinéadach go mór lenár dtuiscint ar chomhdhéanamh na Cruinne agus comhlachtaí neamhaí móra eile.

Is fachtóir ríthábhachtach eile é méid Psyche chun ár dtuiscint ar phláinéid cosúil leis an Domhan a chur chun cinn. Is é an astaróideach de chineál M (miotalacha) is mó inár gcóras gréine agus tá sé thart ar chomh fada leis an achar idir Cathair Nua-Eabhrac agus Baltimore, Maryland. Ciallaíonn sé seo gur mó an seans go dtaispeánfaidh Psyche difreáil, áit a scarann ​​na hábhair laistigh de phláinéad óna chéile, leis na hábhair is troime ag dul i dtreo an lár agus ag cruthú croíleacáin.

Luann Arredondo, taighdeoir iardhochtúireachta nuair a bailíodh na tuairimí, go n-ardaíonn gach staidéar nua ar Psyche níos mó ceisteanna agus go dtugann sé le fios go bhfuil an astaróideach an-chasta agus is dócha go bhfuil go leor iontas ann. Tá an fhéidearthacht gan choinne ar cheann de na gnéithe is spreagúla a bhaineann le comhlacht celestial neamhscrúdaithe a iniúchadh.

Tá misean Psyche faoi stiúir Ollscoil Stáit Arizona agus á bhainistiú ag Marshall Space Flight Centre NASA, agus chuir Maxar Technologies an chassis spásárthaí High Power Solar Electric Propulsion ar fáil. Is é an misean an 14ú a roghnaíodh faoi Chlár Fionnachtana NASA.

Bhain SOFIA, comhthionscadal de chuid NASA agus Gníomhaireacht Spáis na Gearmáine ag DLR, cumas oibriúcháin iomlán amach in 2014. Bhí an t-aerárthach á chothabháil agus á oibriú ag Foirgneamh 703 Ionad Taighde Eitilte Armstrong NASA i gCalifornia.

