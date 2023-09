Asteroids: Ó Cluichí Físeáin go Saol Real

Tá asteroids, sa saol fíor agus i bhfíschluichí araon, ag cruthú go leor corraigh le déanaí. Thuairiscigh imreoirí RPG domhan oscailte nua Bethesda, Starfield, go bhfuil asteroids ina dhiaidh sin cibé áit a théann siad, fiú ar dhromchla pláinéid. Idir an dá linn, i bhforbairt réadúil ar leith, tá NASA tar éis solas a chaitheamh ar astaróideach a bheidh thar a bheith gar don Domhan inniu.

Táthar ag súil go ndéanfaidh an astaróideach atá i gceist, darb ainm Asteroid 2023 SJ, an cur chuige is gaire don Domhan inniu, ag fad 6.4 milliún ciliméadar. In ainneoin an achair mhór seo de réir cosúlachta, tá sé sách gearr i dtéarmaí réalteolaíocha. Ag taisteal ar luas 59,348 ciliméadar in aghaidh na huaire, níl aon bhagairt ag an astaróideach dul i bhfeidhm ar dhromchla an Domhain. Le fírinne, níl sé rangaithe fiú mar Réad a d’fhéadfadh a bheith Guaiseach mar gheall ar a mhéid sách beag, a mheastar a bheith idir 118 agus 265 troigh ar leithead.

Baineann astaróideach 2023 SJ leis an ngrúpa Apollo Asteroids Near-Earth, ar carraigeacha spáis iad a thrasnaíonn an Domhan le haiseanna leath-mhóra níos mó ná haiseanna an Domhain. Tá an grúpa seo ainmnithe i ndiaidh astaróideach Apollo 1862, a aimsíodh sna 1930í.

Is díol spéise é go bhfuil eolaithe tar éis teacht ar thrí asteroids nach bhfuil i bhfad i gcéin le déanaí agus iad i bhfolach taobh thiar de dhearmad na gréine. Is é ceann acu an réad is mó a d’fhéadfadh a bheith guaiseach don Domhan a thángthas air le hocht mbliana anuas. Chun na réaltoidí seo a aimsiú agus a bhreathnú, d'úsáid réalteolaithe an Ceamara Dorcha Fuinnimh (DECam) atá suite ar Theileascóp 4-méadar Victor M. Blanco sa tSile.

Tá sé ríthábhachtach asteroids a aimsiú agus a rianú chun tionchar féideartha a chosc, mar is féidir leis na carraigeacha spáis seo a bheith ina mbaol don Domhan. Cé gur annamh a bhíonn an seans go dtarlóidh imbhualadh astaróideach, is cúis imní iad sa phobal eolaíoch mar gheall ar a méid agus a stair tionchair. Sa saol fíor agus i saol fíorúil na bhfíschluichí araon, leanann asteroidí ag mealladh ár samhlaíochta agus cuireann siad iontais agus rioscaí na taiscéalaíochta spáis i gcuimhne dúinn.

