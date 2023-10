Tuaradh Coiréil Dhomhain san Aigéan Indiach: Rabhadh Géar faoi Thionchair Athrú Aeráide

Tá fionnachtain scanrúil déanta ag eolaithe ar thuaradh domhain coiréil san Aigéan Indiach, ag tabhairt dúshlán na gcreideamh a bhí ann roimhe seo faoi athléimneacht choiréil agus ag cur béime ar na tionchair níos leithne atá ag athrú aeráide ar éiceachórais mhuirí. Nochtann an toradh ceannródaíoch seo an fhianaise is doimhne ar thuaradh sceireacha coiréil, le damáiste níos mó ná 90 méadar (300 troigh) faoi dhromchla an aigéin.

Chuir an damáiste coiréil, a chuirtear i leith ardú 30% ar theocht na farraige de bharr dépholach an Aigéin Indiaigh, isteach ar suas le 80% de na sceireacha i gcodanna áirithe de ghrinneall na farraige. Roimhe seo, measadh go raibh na doimhneachtaí seo athléimneach ó thaobh téamh aigéin. Mar sin féin, feidhmíonn an fionnachtain seo mar rabhadh géar ar an dochar a dhéanann teocht an aigéin ardaithe agus an damáiste folaithe atá á dhéanamh don domhan nádúrtha mar thoradh ar athrú aeráide.

Bhain taighdeoirí ó Ollscoil Plymouth, a d'fhoilsigh a staidéar in Nature Communications, úsáid as ceamaraí faoi uisce chun íomhánna beo a tharchur chuig a soitheach taighde. Thug na híomhánna seo an chéad radharc ar choiréil a bhí tuartha. Is díol suntais é, cé go raibh na sceireacha doimhne ag tuaradh, níor léirigh sceireacha uisce éadomhain aon chomharthaí díobhála.

Tá an fhoireann taighde ó Ollscoil Plymouth ag déanamh staidéir fhairsing ar an Aigéan Indiach Láir le breis agus deich mbliana, ag baint úsáide as modhanna éagsúla chun monatóireacht agus tuiscint a fháil ar aigéaneolaíocht uathúil agus ar shaol an réigiúin. Breathnaíodh an chéad fhianaise ar dhamáiste coiréil le linn turas mara taighde i mí na Samhna 2019, áit ar baineadh úsáid as feithiclí faoi uisce a oibrítear go cianda agus a raibh ceamaraí feistithe orthu.

Léirigh anailís bhreise ar shonraí a bailíodh le linn an chúrsála taighde agus monatóireacht satailíte ar dhálaí agus teochtaí aigéin, cé gur ar éigean gur athraigh teochtaí dromchla, gur tháinig méadú suntasach ar theochtaí faoin dromchla. Ba é an doimhniú seo ar an teirmeaclán, de bharr coibhéis réigiúnach méadaithe de El Nino, an bhunchúis leis an tuaradh coiréil ar deireadh thiar.

Tá impleachtaí an taighde seo substaintiúil. Léiríonn sé leochaileacht na n-éiceachóras coiréil méiseafótach i leith strus teirmeach agus soláthraíonn sé fianaise nua ar an tionchar atá ag athrú aeráide ar ár n-aigéan. Tiocfaidh básmhaireacht choiréil, cailleadh bithéagsúlachta, agus laghdú ar na seirbhísí ríthábhachtacha éiceachórais a chuireann na sceireacha seo ar fáil mar gheall ar thuaradh méadaitheach coiréil méiseafótacha.

Cé go bhfuil comharthaí téarnaimh léirithe ag codanna den sceir atá buailte, tá sé ríthábhachtach monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar ghrinneall na farraige san aigéan domhain. Tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil coiréil uisce éadomhain ag déanamh damáiste níos minice agus níos tromchúisí freisin, agus tá amhras ann anois go ndéanfadh coiréil mhéisfótacha cúiteamh dó seo. Agus coiréil dhomhainuisce fágtha gan mórán staidéir, tá sé sochreidte nach dtugtar aird ar fud an domhain ar eachtraí tuaradh den chineál céanna.

Tá tionchar ar aigéaneolaíocht na réigiún ag timthriallta a tharlaíonn go nádúrtha agus atá á méadú ag athrú aeráide. Tá comhthionchar El Nino agus an tAigéan Indiach Dipole ag cruthú tionchair throma ar an Aigéan Indiach Láir. Tá sé ríthábhachtach dul i ngleic leis na dúshláin seo agus cur lenár dtuiscint ar éiceachórais choiréil domhainmhara chun éifeachtaí millteach an athraithe aeráide ar ár ndomhan a mhaolú.

