Staidéar a thuar éag mais na mamaigh i 250 milliún bliain mar gheall ar an téamh domhanda

Tugann staidéar nua a foilsíodh san iris Nature Geoscience rabhadh gur dócha go rachaidh mamaigh, lena n-áirítear daoine, in éag i gceann thart ar 250 milliún bliain mar gheall ar théamh domhanda gan fasach. Tugann an taighde le fios go mbeidh ilchríocha an domhain le chéile arís ar deireadh thiar chun sár-ilchríoch a chruthú ar a dtugtar Pangaea Ultima, a bheidh ultra-te, tirim, agus neamhfháilteach. Rinne eolaithe ó Ollscoil Bhriostó ionsamhlúcháin sárríomhaire chun teochtaí domhanda amach anseo a theilgean de réir mar a éiríonn an ghrian níos gile agus a scaoileann níos mó fuinnimh.

Chomh maith leis an méadú ar ghile na gréine, táthar ag súil go gcruthófar supercontinent eile de bharr gluaiseacht plátaí teicteonacha an Domhain, as a dtiocfaidh brúchtaí bolcánacha níos minice agus scaoileadh suntasach dé-ocsaíd charbóin isteach san atmaisféar. Chuirfeadh sé seo le téamh domhanda tuilleadh. Cé gur éirigh le mamaigh maireachtáil ar dhálaí foircneacha aimsire san am a chuaigh thart, níl an Domhan in ann maireachtáil dóibh i ndeireadh na dála toisc nach bhfuil siad in ann an iomarca teasa fada a fhulaingt.

De réir phríomhúdar an staidéir Alexander Farnsworth, chruthódh an sár-ilchríoch nua-chruthaithe “timpeall triarach” de theas méadaithe mar gheall ar éifeacht na mór-roinne, grian níos teo, agus leibhéil níos airde CO2 san atmaisféar. Is é an toradh a bheadh ​​air ná pláinéad naimhdeach den chuid is mó, gan foinsí bia agus uisce ann do mhamaigh. Bheadh ​​sé dodhéanta ag mamaigh, lena n-áirítear daoine, a gcorp a fhuarú agus maireachtáil de bharr teochtaí arda forleathana, le foircinní laethúla idir 40 agus 50 céim Celsius agus leibhéil arda taise.

Léiríonn na insamhaltaí supercomputer go bhféadfadh an phláinéid fanacht ináitrithe go dtí go gcruthófar an sár-ilchríoch sa bhfad i gcéin, ach ní bheadh ​​ach thart ar 8 go 16 faoin gcéad de thalamh an Domhain ináitrithe do mhamaigh. Bhain an staidéar úsáid as samhlacha aeráide chun insamhail a dhéanamh ar threochtaí teochta, gaoithe, báistí agus taise don ollchríoch réamh-mheasta, chomh maith le samhlacha de ghluaiseacht plátaí teicteonacha, ceimic aigéin, agus bitheolaíocht chun leibhéil dé-ocsaíd charbóin sa todhchaí a thuar.

Mar sin féin, cuireann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide dhomhanda leanúnach a eascraíonn as astaíochtaí gás ceaptha teasa daonna. Áitíonn na taighdeoirí go bhfuil gá le hastaíochtaí glan-nialais a bhaint amach a luaithe is féidir chun an teas foircneach atá díobhálach do shláinte an duine cheana féin a chosc. Tugann siad rabhadh freisin go bhféadfadh leibhéil dé-ocsaíd charbóin ardú go dtí na leibhéil reatha a dhúbailt amach anseo i bhfad i gcéin má leanann dó breosla iontaise. Ina theannta sin, d’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag na torthaí don chuardach le haghaidh pláinéid ináitrithe eile, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh ról suntasach a bheith ag socrú na maiseanna talún i gcinneadh a n-áitritheachta féideartha.

