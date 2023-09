Úsáideann Eolaithe Hack Ceamara chun Réigiúin Cheiltithe Atmaisféar na Gréine a Nochtadh

D'éirigh le foireann eolaithe atá taobh thiar den Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) hack ceamara a úsáid chun íomhánna a ghabháil de réigiúin is annamh a fheictear d'atmaisféar na Gréine. Trí “ordóg” beag, protruding a chur leis an uirlis, cuireadh bac ar an solas geal ón nGrian, rud a d’fhág go raibh solas níos laige a atmaisféar le feiceáil.

Is éard a bhí i gceist leis an hack an doras sábháilteachta ar an gceamara EUI a mhionathrú, a shleamhnaíonn ar oscailt chun solas a ligean isteach. Tríd an doras a stopadh leath bealaigh leis an ordóg, sciathadh an solas geal ó dhiosca an Ghrian, ag nochtadh an solas ultraivialait ón gcoróin, an chuid is forimeallaí. den atmasféar. Is é an toradh atá air ná íomhá ultraivialait de chorón na gréine, agus diosca na Gréine forshuite sa lár.

Is iondúil nach bhfeictear an corónach, a bhíonn i bhfolach faoi sholas geal dhromchla na Gréine de ghnáth, ach le linn éiclips iomlán gréine. Tríd an éifeacht eclipse a aithris, bhí na heolaithe in ann íomhánna den chorón a ghabháil, rud a chuir bac ar thaighdeoirí le fada an lá mar gheall ar a theocht níos airde i gcomparáid le dromchla na Gréine.

Tá sé mar aidhm ag Fithiseán Gréine ESA, a seoladh in 2020, íomhánna gar den Ghrian a ghabháil trí úsáid a bhaint as sé ionstraim chun cuid dá rúndiamhra a réiteach. Léirigh an haca ceamara seo an poitéinseal do chineál nua ionstraime a d'fhéadfadh íomhánna den Ghrian agus den chorón a ghabháil.

Foinsí:

– NASA/ESA (íomhá)

– Frédéric Auchère, Réaltfhisiceoir in Institiúid Réaltfhisic na hOllscoile Paris-Sud

– Daniel Müller, Eolaí Tionscadail ESA um Fhithiseán Gréine