Léiríonn Taighde Nua Roghnaíonn 40% de Dhaoine Fanacht Aineolach ar Iarmhairtí a gCinntí

Fuair ​​​​staidéar nua a rinne taighdeoirí in Ollscoil Amstardam amach go roghnaíonn 40% de dhaoine aonair fanacht aineolach ar an gcaoi a dtéann a gcinntí i bhfeidhm ar dhaoine eile, agus go minic ag baint úsáide as an aineolach seo chun gníomhú ar bhealach níos féiní. Tá an iompar seo, ar a dtugtar “aineolas toiliúil,” cosúil le tomhaltóirí a thugann súil dall ar bhunús fadhbach na dtáirgí a cheannaíonn siad.

Rinne na taighdeoirí meitea-anailís ar 22 staidéar taighde a raibh 6,531 rannpháirtí páirteach iontu. Sna staidéir seo, cuireadh roinnt rannpháirtithe ar an eolas faoi iarmhairtí a ngníomhartha, agus bhí rogha ag daoine eile foghlaim nó fanacht aineolach. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach, nuair a tugadh an rogha dóibh, gur roghnaigh 40% de dhaoine gan iarmhairtí a gcuid gníomhartha a fhoghlaim.

Ina theannta sin, léirigh an staidéar go raibh aineolas toiliúil nasctha le laghdú ar iompar altrútach. Bhí na rannpháirtithe a cuireadh ar an eolas faoi iarmhairtí a ngníomhartha 15.6 pointe céatadáin níos dóchúla gníomhú go fial i gcomparáid leo siúd a roghnaigh fanacht aineolach.

Rinne na taighdeoirí hipitéis go mb’fhéidir gurb é cúis amháin le haineolas toiliúil ná an fonn chun féin-aireachtáil dhearfach a choinneáil mar dhuine altrúaíoch. Fuair ​​​​an staidéar amach go raibh rannpháirtithe a roghnaigh iarmhairtí a gcuid gníomhartha a fhoghlaim 7 bpointe céatadáin níos dóchúla gníomhú go fial, rud a thugann le tuiscint go bhfuil daoine aonair fíor altruistic níos mó claonadh chun oideachas a chur orthu féin faoi iarmhairtí a gcinntí.

Léiríonn an taighde seo leitheadúlacht agus éifeachtaí díobhálacha an aineolais thoiliúil. Tugann sé le tuiscint go bhféadfadh go leor gníomhartha den altrúchas braite a bheith á dtiomáint níos mó ag brúnna sochaíocha agus féiníomhá seachas ag fíor-imní faoi leas daoine eile. Is féidir le tuiscint a fháil ar na cúiseanna atá taobh thiar d’aineolas toiliúil cuidiú le straitéisí a fhorbairt chun dul i ngleic leis an iompar seo agus cinnteoireacht níos eolasaí a chur chun cinn.

