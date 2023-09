Nochtann na heolaithe Rúin an Chórais Triple-Star

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe sa tSín maidir le tuiscint a fháil ar iompar na gcóras trí-réalta sa chruinne. Arna spreagadh ag úrscéal Liu Cixin “The Three-Body Problem,” rinne na taighdeoirí staidéar ar chóras GW Ori, atá comhdhéanta de thrí réalta atá suite timpeall 1,300 solasbhliain ar shiúl ón Domhan. Agus sonraí á n-úsáid acu ó Shatailít Shuirbhé Easphláinéad Idirthurais NASA (TSES), bhí na heolaithe in ann athruithe tréimhsiúla ar ghile na réalta a bhreathnú agus léargas a fháil ar struchtúr geoiméadrach agus ar éabhlóid an chórais.

Tá córais thrí-réalta coitianta sa réaltra, agus tá comhpháirtí amháin nó níos mó ag níos mó ná leath de na réaltaí go léir. Mar sin féin, tá sé dúshlánach na córais seo a bhreathnú agus a thuiscint mar gheall ar na hidirghníomhaíochtaí casta idir na réaltaí. Tá súil ag na taighdeoirí teileascóip níos forbartha a úsáid, lena n-áirítear Teileascóp Stáisiún Spáis na Síne (CSST) atá le teacht, chun staidéar breise a dhéanamh ar na córais seo agus chun iad a thuiscint níos fearr.

Tugann córas GW Ori, a chreidtear nach bhfuil ach aon mhilliún bliain d'aois, léargais luachmhara ar fhoirmiú na réaltaí agus na pláinéid. D’aimsigh na taighdeoirí dhá chomhartha gearrthéarmacha le tréimhsí rothlacha de thart ar dhá agus trí lá, ar saintréith de chuid réaltaí an-óg iad. Chuir na torthaí as an áireamh freisin go bhféadfadh saol a bheith sa chóras, toisc go bhfuil sé ró-óg chun beatha a fhoirmiú.

Ní hamháin go gcuireann obair na dtaighdeoirí lenár dtuiscint ar chórais thrí-réalta chun cinn ach freisin réitíonn sé an bealach le haghaidh staidéir amach anseo ag baint úsáide as ardteileascóip mar an CSST. Le tuiscint níos fearr ar na córais chasta seo, is féidir le heolaithe léargais a fháil ar fhoirmiú agus ar éabhlóid na réaltaí, na bpláinéid, agus an saol a d’fhéadfadh a bheith ann.

