Tá an Ráta Doirteal Carbóin is airde ag Fir na Síne sa Mheánaois, Fionnachtana Staidéir

Léirigh staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó Ghairdín Luibheolaíoch na Síne Theas go bhfuil an ráta doirteal carbóin is airde ag giúis na Síne, ar a dtugtar Cunninghamia lanceolata freisin, le linn a mheánaoise. Tá an fionnachtain seo suntasach mar go n-úsáidtear giúis na Síne go forleathan i gcláir choillteoireachta i ndeisceart na Síne, agus is féidir le tuiscint a fháil ar a cumas forscartha carbóin cabhrú le hiarrachtaí maolaithe athrú aeráide.

Dhírigh an staidéar ar fheirm foraoise i gCúige Guangdong, ag bailiú sonraí maidir le hacmhainn stórála agus leithlisithe carbóin ghiúis na Síne ag aoiseanna éagsúla. Rinne na taighdeoirí anailís ar stoc carbóin i gcomhpháirteanna éagsúla cosúil le crainn, understory, fásra, bruscar, ithir, agus an éiceachóras ar fad.

Léirigh na torthaí gur tháinig méadú suntasach ar an stoc carbóin le haois na foraoise, agus an stoc iomlán carbóin éiceachórais beagnach faoi thrí ó 129.11 meigeamram in aghaidh an heicteáir ag cúig bliana d'aois go 348.43 ag 60 bliain d'aois. Thaispeáin ráta leithlisithe carbóin tine na Síne méadú foriomlán sa chéad dá eatramh aoise, ag buaicphointe sa raon 15-20 bliain, agus ansin ag laghdú sna tréimhsí aoise ina dhiaidh sin.

Tháinig an staidéar ar an gconclúid go bhfuil ráta leithlisithe carbóin ghiúis na Síne ag brath ar a aois, agus go dtarlaíonn na rátaí is airde le linn a mheánaoise de 15 go 20 bliain. Creideann an príomhthaighdeoir Liu Juxiu gur féidir leis na torthaí seo a bheith luachmhar do ghníomhaíochtaí náisiúnta maolaithe an athraithe aeráide agus do chláir choillteoireachta.

Léiríonn an staidéar, a foilsíodh san iris Science of The Total Environment, acmhainneacht leithlisithe carbóin ghiúis na Síne agus leagann sé béim ar a ról maidir le hathrú aeráide a mhaolú. Soláthraíonn sé léargais úsáideacha do lucht déanta beartas agus eagraíochtaí a bhfuil baint acu le hiarrachtaí coillteoireachta, ag cur béime ar a thábhachtaí atá sé breithniú a dhéanamh ar aois na gcrann chun tairbhí leithlisithe carbóin a uasmhéadú.

Foinsí:

– China Science Daily

– Eolaíocht an Chomhshaoil ​​Iomlán