Spásairí Sínise Livestream Turgnamh le Lasracha ar Stáisiún Spáis Tiangong

Rinne spásairí Síneacha Gui Haichao agus Zhu Yangzhu turgnamh ceannródaíoch ar stáisiún spáis Tiangong trí iad féin a shruthú beo ag lasadh coinneal. Bhí an sruth beo ar siúl sa cheathrú tráthchuid den tsraith “Tiangong Classroom”, áit ar roinn na spásairí a gcuid taithí agus a ndearna siad gníomhaíochtaí oideachais.

San fhíseán, léirigh na spásairí go bhfuil an chuma beagnach sféarúil ar lasracha i dtimpeallacht microgravity fithis íseal an Domhain, i gcodarsnacht leis an cruth teardrop a thaispeánann lasracha ar an Domhan mar gheall ar chomhiompar buacach-tiomáinte. Toisc an sruth comhiompair níos laige i bhfithis íseal an Domhain is cúis leis an lasair scaipeadh i ngach treo, rud a thugann cuma sféarúil air.

Ní dócha go ndéanfaí turgnamh den chineál céanna ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS). Cuireann prótacail dhian sábháilteachta dóiteáin ar an ISS teorainn le tinte go dtí racaí atá saindeartha a chuidíonn le lasracha a chuimsiú. Cuireadh na rialacha sábháilteachta seo i bhfeidhm tar éis eachtra dóiteáin ar stáisiún spáis na Rúise Mir i 1997.

Le linn na heachtra ar Mir, thosaigh tine i gcóras ginte ocsaigine agus mhair sé roinnt nóiméad. Ghearr sé amach na spásairí ó cheann de na feithiclí éalaithe agus líonadh na modúil le deatach. Mar gheall ar cheathrú teoranta Mir bhí sé dúshlánach do na sé spásairí dul i ngleic le chéile agus oibriú le chéile chun an tine a mhúchadh. Mar sin féin, d'éirigh leo an tine a chur amach agus ghlan an córas tacaíochta beatha an stáisiún deatach tocsaineach.

Bhí tionchar suntasach ag eachtra Mir ar an gcaoi a dtéann gníomhaireachtaí spáis i ngleic le sábháilteacht dóiteáin ar stáisiúin spáis. Mar thoradh air sin, forbraíodh prótacail dhian chun an baol dóiteáin a íoslaghdú agus chun sábháilteacht spásairí ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta a chinntiú.

